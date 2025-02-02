Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη.

Στη σύσκεψη στο Μαξίμου θα συμμετάσχουν:

Βασίλης Κικίλιας - Υπουργός Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας - Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ)

- Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) Κώστας Παπαζάχος – Καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ

– Καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ Δημήτρης Χούπης – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Νωρίτερα, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε εκ νέου σήμερα το μεσημέρι κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει σε ύφεση.

Η σεισμική ακολουθία εξακολουθεί να είναι αυξημένη το τελευταίο 48άωρο με περισσότερους από 200 σεισμούς στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού (σεισμοί με μέγιστο μέγεθος το 4.5).

Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

Οι πολίτες θα πρέπει:

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου αύριο το μεσημέρι.

