ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια των πτήσεων δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πειραματισμών

«Το νέο σοβαρό περιστατικό στα συστήματα ασφαλείας, όπως καταγγέλλεται από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα στα συστήματα και στις υποδομές παραμένουν, οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων αγνοούνται και οι κίνδυνοι στην αεροναυτιλία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ουσιαστικά», αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών-Μεταφορών Αναστάσιος Νικολαΐδης και ο γραμματέας του Τομέα Μεταφορών Νίκος Ηλιού συμπληρώνουν στην κοινή ανακοίνωσή τους ότι «η απομάκρυνση του πρώην διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι προφανές ότι δεν επέφερε ουσιαστική βελτίωση», ενώ τονίζουν ότι «όσο η κυβέρνηση επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση και τη μετάθεση ευθυνών, τόσο οι σοβαροί κίνδυνοι θα παραμένουν».

«Η ασφάλεια των πτήσεων και η διεθνής αξιοπιστία της χώρας δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο πειραματισμών. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός οφείλουν να αναλάβουν άμεσα και χωρίς υπεκφυγές τις πολιτικές τους ευθύνες», υπογραμμίζουν.

Πηγή: skai.gr

