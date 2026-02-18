Οι θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε όλη την πόλη ενώ δεκάδες κλήσεις έλαβε η Πυροσβεστική για πτώσεις δένδρων και καταστροφές σε τέντες και πινακίδες.

Στην οδό Καλού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Thesspost.gr ξεριζώθηκε δένδρο που έπεσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν κάδος απορριμμάτων «προσγειώθηκε» λόγω του δυνατού αέρα στο όχημά του προκαλώντας φθορές.

Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία έχουν μετατραπεί σε παγίδες καθώς ακόμη και ογκώδη αντικείμενα, όπως κάδοι απορριμμάτων έχουν βρεθεί στο οδόστρωμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος του Lidl, έκλεισε για λίγο η αριστερή λωρίδα καθώς ένας κάδος είχε μετακινηθεί από τους ισχυρούς βοριάδες μέσα στο δρόμο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απομακρύνει.

Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει, σε αρκετά σημεία, ο παραλιακός δρόμος.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

