Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο δεν έχει καμιά σχέση με την ολοκληρωμένη προστασία των δασών

«Συζητάμε ένα νομοσχέδιο, υποτίθεται για την πολιτική προστασία, την ώρα που, για μια ακόμη φορά, πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τις φυσιολογικές και αναμενόμενες για την εποχή βροχοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Μακεδονία και νησιά του Αιγαίου» επισήμανε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη» για την Πολιτική Προστασία.

Αναφερόμενος λεπτομερώς σε καταστροφές που έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές στη χώρα, τόνισε ότι «πρέπει να υπάρξει άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, να λυθούν τα προβλήματα, να δοθούν αποζημιώσεις όπου απαιτείται».

Αναφερόμενος και στο ζήτημα της λειψυδρίας, κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και οι υποδομές και ενάντια στις πλημμύρες και ενάντια στη λειψυδρία, προσθέτοντας ότι αυτά θα έπρεπε να αφορά το νομοσχέδιο, όπως και την κάλυψη των κενών στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και πραγματικά μέτρα πρόληψης μπροστά στην αντιπυρική περίοδο.

«Αν σας ενδιέφερε πράγματι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, θα έπρεπε να συζητάμε και για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και για την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας με προσωπικό και οχήματα, για να μπορούν να γίνονται έλεγχοι, που σήμερα δεν γίνονται. Θα έπρεπε ήδη να έχουν καταργηθεί οι αναπτυξιακοί νόμοι της δικής σας και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που προβλέπουν παχυλές χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις που ανοίγουν με fast track διαδικασίες και ελέγχους εκ των υστέρων και αν.

Όπως και όλοι οι νόμοι που περιορίζουν και πρακτικά απαγορεύσουν τη συνδικαλιστική δράση σε χώρους δουλειάς, αφαιρούν δηλαδή από τους εργαζόμενους τη δύναμη και τη φωνή για να καταγγείλουν τους κινδύνους, να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα, να προστατεύεται η ζωή και η υγεία τους» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «αντί για όλα αυτά συζητάμε ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει τίποτα από τα παραπάνω, αλλά κινείται στη γνωστή λογική της υπαγωγής της πολιτικής προστασίας στην πολεμική προετοιμασία».

Όπως εξήγησε, «όλα κινούνται γύρω από την περίφημη ΝΑΤΟϊκή και ευρωενωσιακή έννοια της "ανθεκτικότητας", η οποία υποτάσσει κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης και των φυσικών πόρων -όπως τα δάση, το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές- στις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας.

Δεν αφορά την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, αλλά την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τις ανάγκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της καταστολής, σε συνθήκες γενικευμένων ανταγωνισμών».

«Ταυτόχρονα», σημείωσε και αναφέρθηκε ενδελεχώς στην «ενίσχυση των μηχανισμών "έκτακτης ανάγκης", μέσω διαδοχικών νομοθετημάτων για την Πολιτική Προστασία που έχετε φέρει, και διαμορφώνει ένα θεσμικό υπόβαθρο που επιτρέπει στο κράτος να παρακάμπτει βασικά δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα στο όνομα της δήθεν "προστασίας"».

Χαρακτήρισε «πρόκληση» το ότι «το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κανένα μέτρο για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στην Πυροσβεστική, ανοίγει το δρόμο για την αναθεώρηση του ήδη αντιδραστικού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν ικανοποιεί κανένα αίτημα των πυροσβεστών, των δασικών υπαλλήλων και του ελληνικού λαού. Αντίθετα, εντείνει τον αυταρχισμό απέναντι στους πυροσβέστες, αποτελεί "λαιμητόμο" για τα δικαιώματα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε, ακόμα, ότι «το νομοσχέδιο δεν έχει καμιά σχέση με την ενιαία ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, με ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη και την οργάνωση των επίγειων δυνάμεων.

Αντίθετα την υπονομεύει, αφού διασπά περαιτέρω την πρόληψη, μεταφέροντας σχεδόν το σύνολό της, στην καταστολή, εντάσσοντας τα μέτρα πρόληψης στις αρμοδιότητες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης».

Ο γγ του ΚΚΕ στάθηκε στη διάρκεια της ομιλίας του και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σημειώνοντας «βαθύτερη εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο είναι η υπογραφή των συμφωνιών παράδοσης των θαλάσσιων οικοπέδων και του φυσικού πλούτου του λαού σε αμερικανικά και ελληνικά μονοπώλια, ενώ ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει την ενέργεια πανάκριβα».

Ξεκαθάρισε πως «η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν θα εξασφαλίσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα, από τη στιγμή που η ίδια εταιρεία έχει κάνει συμφωνίες και με την Τουρκία», ενώ για την παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στην Ινδία σημείωσε ότι «εντάσσεται στον στόχο της κυβέρνησης για μετατροπή της χώρας μας σε "στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη" και "ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας-Ευρώπης", μόνο που αυτά τα ευρωατλαντικά σχέδια έρχονται σε αντιπαράθεση με τον κινεζικό "νέο δρόμο του μεταξιού" κι έτσι η χώρα μας μπαίνει ακόμα πιο βαθιά στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία»

Τόνισε ότι είναι «απαράδεκτη και η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης με παρατηρητή στο εκτρωματικό "Συμβούλιο Ειρήνης" του Τραμπ» και προειδοποίησε την κυβέρνηση «να μη διανοηθεί να στείλει στρατεύματα κατοχής στη Γάζα».

«Είναι ντροπή, είναι όνειδος για τη χώρα. Είναι σε ευθεία αντίθεση με το αίσθημα του ελληνικού λαού, που έχει καταδικάσει με κάθε τρόπο την ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, τη σφαγή του λαού της», υπογράμμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας στάθηκε, επίσης, και «στην καταδίκη από τον ελληνικό λαό του οικονομικού στραγγαλισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην Κούβα», ενώ εξέφρασε και «την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον ηρωικό λαό της Κούβας» και κάλεσε την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να πάρουν θέση.

Ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή μίλησε και για τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως και αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 αναφέροντας τα εξής:

«Επειδή η περίοδος που διανύουμε θυμίζει πάρα πολύ άλλες, προηγούμενες ιστορικές περιόδους, ιδιαίτερα την περίοδο πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ιδιαίτερη αξία η αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις τελευταίες στιγμές των 200 συντρόφων μας, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Προκαλεί πραγματικά δέος και συγκίνηση όταν όλα αυτά που έχεις διαβάσει, που έχεις ακούσει, όσα έχεις προσπαθήσει να κάνεις εικόνα μέσα στο μυαλό σου, γίνονται πραγματική εικόνα μπροστά σου και διαπιστώνεις ότι τίποτα δεν ήταν υπερβολή.

Όταν βλέπεις το ανυπέρβλητο σθένος, την ηθική ανωτερότητα απλών λαϊκών ανθρώπων, οικοδόμων, εμποροϋπαλλήλων, εργατών, επιστημόνων, που, όμως, αφιέρωσαν τη ζωή τους σε ανώτερα ιδανικά, στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη από κατακτητές, αλλά και από ντόπιους εκμεταλλευτές του λαϊκού μόχθου, για μια σοσιαλιστική Ελλάδα.

Ανθρώπων που ήταν κομμουνιστές και γι' αυτό φυλακίστηκαν από το ελληνικό αστικό κράτος, το οποίο τους αρνήθηκε να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν τους Ιταλούς φασίστες και τους παρέδωσε στη συνέχεια στους ναζί Γερμανούς κατακτητές.

Ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει τη ζωή τους με μια απλή δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ και των ιδεών τους, αλλά αρνήθηκαν να το κάνουν και φυσικά δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τους βάλει να το κάνουν 82 χρόνια μετά, αποσιωπώντας αυτή την πολιτική τους ταυτότητα.

Έτσι έφτασαν να πηγαίνουν στην εκτέλεση με το κεφάλι και τις γροθιές ψηλά, χωρίς ίχνος φόβου και απόγνωσης στο βλέμμα, αλλά με την περηφάνια αυτού που πηγαίνει σε μια μάχη για να βγει νικητής, απέναντι σε ποταπά ανθρωπάκια που σέρνονταν στο χώμα, έτοιμα να εκτελέσουν τη διαταγή του ανωτέρου τους και να τουφεκίσουν αθώους.

Αυτοί οι αθάνατοι από τη μία και εκείνοι οι εγκληματίες που τους φτύνει η ανθρωπότητα από την άλλη είναι τα "δύο άκρα", που μας λέει η ανιστόρητη θεωρία ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, η οποία είναι πλέον και επίσημη, δυστυχώς, ιδεολογία της αγαπημένης όλων σας, ΕΕ. Τα ίδια ελεεινά αναμασά και σήμερα και ο υπουργός εμπορίου της Υγείας, ως συνήθως, στα κανάλια.

Εμείς από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την απαίτηση να αποσυρθούν αυτά τα ντοκουμέντα από διαδικασίες δημοπράτησης, να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν, στον ελληνικό λαό.

Στηρίζουμε το παλλαϊκό αίτημα, το αίτημα των απογόνων τους, οι οποίοι με επιστολές τους ζητούν να επιστρέψουν οι φωτογραφίες εκεί όπου ανήκουν!

Να επανενωθούν με τα άλλα αντικείμενα σχετικά με τους 200 της Καισαριανής που υπάρχουν και στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ. Να βρεθούν στον φυσικό τους χώρο, στα Μουσεία ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης στην Καισαριανή και στο Χαϊδάρι, να είναι προσβάσιμα και προσιτά για όλον τον λαό και ιδιαίτερα για τη νεολαία.

Τονίζουμε την ανάγκη αυτές οι στιγμές της ιστορίας του λαού μας να διδάσκονται στα σχολεία, για να θωρακίζεται η νέα γενιά από το φασιστικό δηλητήριο που ορισμένοι προσπαθούν και σήμερα να σπείρουν.

Δίνουμε υπόσχεση να μην τους ξεχάσουμε ποτέ, να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξαν αυτοί και χιλιάδες άλλοι, μέχρι να δικαιωθούν τα οράματα, τα ιδανικά και ο αγώνας τους».

