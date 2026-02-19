Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ραντάρ του Ελ. Βενιζέλος

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη που προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων σήμερα στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ωστόσο οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να παρατηρούνται.

Το πρόβλημα προέκυψε από τις 9:30 το πρωί στη μεταφορά δεδομένων και επηρέασε τη λειτουργία του ραντάρ της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που βρίσκεται στην περιοχή Μερέντα, στην Ανατολική Αττική, κοντά στο Μαρκόπουλο.

Παρότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, το περιστατικό οδήγησε σε περιορισμό της χωρητικότητας των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, από το πρωί εξυπηρετούνται 17 από τις 22 αφίξεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσαν ότι υπήρξε απώλεια επικοινωνίας δεδομένων με τον σταθμό ραντάρ στο λόφο Μερέντα, με αποτέλεσμα η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάιο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί» σημείωσε η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος.

Οι ελεγκτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση των υποδομών και ζητούν παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

