Πυρά ΠΑΣΚΕ κατά ΠΑΣΟΚ - Ο Παναγόπουλος πήρε το όπλο του

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η ΠΑΣΚΕ μέσω ανακοίνωσης.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

Στο πρόσφατο συνέδριο του Ε.Κ. Αθήνας η παράταξή μας συμμετείχε ως βασική δύναμη του ψηφοδελτίου – όπως και στις προηγούμενες εκλογές - με την ονομασία Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ- Δημοκράτες Συνδικαλιστές)

Το ψηφοδέλτιο μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση όπως και στις προηγούμενες εκλογές διατηρώντας επί της ουσίας τις δυνάμεις της παρά τον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε.

Κάποιοι έσπευσαν πονηρά να κάνουν τη μεγάλη « αποκάλυψη»!! δηλαδή «…ότι παραδώσαμε την πρώτη θέση στο ΠΑΜΕ (!)….» και αυτό γιατί επιμείναμε στον αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της.

Απέκρυψαν ότι το ΠΑΜΕ εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες έχει την πρώτη θέση στο Ε.Κ. Αθήνας ακριβώς λόγω διάσπασης που έγινε από τους γνωστούς σε όλους παράγοντες που αποχώρησαν επί μνημονίων και προσχώρησαν στις διάφορες παραλλαγές – συνιστώσες των συνδικαλιστικών εκφράσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια μονοπρόσωπα «κομματικά όργανα» διακινούν αυτές τις θεωρίες, εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις» . Με άλλα λόγια «ξύνονται με ξένα νύχια».

Είναι αυτοί που έκαναν την αθόρυβη διάσπαση της παράταξής μας και εμφανίζονται μάλιστα ως επικεφαλής μίας άλλης παράταξης η οποία κατετάγη 5η στη σειρά εκλογής.

Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους.

Το ψηφοδέλτιο αυτό και ο επικεφαλής του έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το εγχείρημα.

Προς γνώση όλων επισημαίνουμε ότι ο δικός μας συνδυασμός ΑΥΞΗΣΕ τις έδρες του για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, την ώρα που στο άλλο ψηφοδέλτιο οι διασπαστές κρύφτηκαν αλλά δεν εξελέγησαν.

Προς επίρρωση των όσων εμείς ισχυριζόμαστε στέλνουμε και το σχετικό πρακτικό εκλογών του συνεδρίου ώστε να σταματήσουν οι αλχημείες και η παραπληροφόρηση που είναι το «ευγενές σπορ» των κατ’ επάγγελμα διασπαστών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφισαν - 1393

Έγκυρα - 1381

Άκυρα - 4

Λευκά - 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦ/ΤΙΑ ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΚΑ) 459 11 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 218 5 MET ΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 192 5 4. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 170 4 5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ) 142 3 6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΑΚΕ ΕΚΑ) 132 3 7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ ΕΚΑ) 41 0 8. ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΧΗ- Συνεργαζόμενοι/ες 17 0 9. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΑ 7 0 10. ΕΡΓ.Α.Σ. (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ) 3 0

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦ/ΤΙΑ ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΚΑ) 459 2 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 218 1 MET ΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 192 1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 170 1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ) 142 0 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΑΚΕ ΕΚΑ) 132 0 7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ ΕΚΑ) 41 0 ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΧΗ- Συνεργαζόμενοι/ες 17 0 9. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΑ 7 0 10. ΕΡΓ.Α.Σ. (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) 3 0

ΓΣΕΕ

ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦ/ΤΙΑ ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΚΑ) 121 10 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 67 5 MET ΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 58 5 4. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 58 5 5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ) 98 8 6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΑΚΕ ΕΚΑ) 30 2 7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ ΕΚΑ) 22 2 8. ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΧΗ- Συνεργαζόμενοι/ες 11 0 9. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΑ 1 0 10. ΕΡΓ.Α.Σ. (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ) 1 0

Πηγή: skai.gr

