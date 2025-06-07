Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου θα συμμετάσχει στην 3η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς.

Την Κυριακή το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο ηγετών που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Τη Δευτέρα στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της ΕΕ με θέμα «Aligning domestic, regional and international ocean governance: the European Ocean Pact».

Στις 18:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής με θέμα «Pour une Méditerranée connectée».

Στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει εθνική παρέμβαση στην Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

