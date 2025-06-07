Γεραπετρίτης: Το ότι «δεν κλείσαμε την πόρτα στην Τουρκία» είναι άγνοια

Η ελληνική διπλωματία επιτελεί πάντοτε το βέλτιστο για την πατρίδα τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη του (mononews.gr) και αναφέρθηκε εκτενώς σε όλες τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα.

Αναφορικά με τον κανονισμό SAFE, είπε ότι είναι σαφές ότι συντελείται μια μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς έναν πιο γεωπολιτικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα.

"Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιλέγει να ανοίξει την αγορά της για τρίτα κράτη, είτε πρόκειται για χώρες οι οποίες είναι σε ενταξιακό καθεστώς είτε για τρίτες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό όμως δεν γίνεται συνολικά και οριζόντια, ούτε επ' αόριστον. Ο Κανονισμός Safe καθορίζει τη διαδικασία και τους συμμετέχοντες σε ένα συγκεκριμένο τετραετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνολικού ύψους 150 δις. Ως προς τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, η ελληνική διπλωματία επιτέλεσε άριστα το καθήκον της" είπε.

Διευκρίνισε ότι ο Κανονισμός SAFE, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζεται με ειδική πλειοψηφία, δηλαδή αρκούν 15 από τα 27 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης.

"Κατά τούτο, η φιλολογία περί του ότι δεν κλείσαμε την πόρτα στην Τουρκία, είναι στην καλύτερη περίπτωση άγνοια και στη χειρότερη περίπτωση πολιτικός καιροσκοπισμός. Όπως, επίσης, απολύτως ανακριβές είναι ότι η Ελλάδα δεν τήρησε σθεναρή στάση κατά τη διαδικασία ψήφισης του Κανονισμού. Η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν μια όσο το δυνατόν πιο ανοικτή αγορά εξοπλισμών, έτσι ώστε να υφίσταται μεγαλύτερος ανταγωνισμός και εν τέλει φθηνότερες αμυντικές προμήθειες" είπε ο κ.Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

"Παρά ταύτα, εμείς καταφέραμε δύο αλλαγές, οι οποίες είναι απολύτως καθοριστικές για την Ελλάδα. Η πρώτη αλλαγή, την οποία ζητήσαμε και επιβάλαμε εν τέλει, ήταν να μην εντάσσονται αυτομάτως τρίτα κράτη στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά για να είναι επιλέξιμα να πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί μια διμερής συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρίτου κράτους. Η δε συμφωνία αυτή απαιτεί ομοφωνία. Η δεύτερη αλλαγή που πετύχαμε είναι να υπάρχει ρητή αναφορά ότι, στις διμερείς αυτές συμφωνίες, εάν και όποτε καταρτιστούν στο μέλλον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν τα ζητήματα εθνικής ασφαλείας των κρατών μελών. Και αν αυτό συντρέχει, κατά την κρίση του κάθε κράτους, θα ενεργοποιείται το δικαίωμα βέτο. Συνεπώς, σε μια διαπραγμάτευση κανονισμού που θα μπορούσε λόγω της ειδικής πλειοψηφίας, παρακάμπτοντας τις δικές μας επιφυλάξεις, να εντάξει αυτόματα και απροϋπόθετα κάθε τρίτο κράτος μέλος στα αμυντικά προγράμματα, δημιουργήσαμε ουσιαστικά ένα βέτο και θέσαμε στην πρώτη γραμμή τα εθνικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών της Ένωσης. Όποιος θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση δεν ήταν επωφελής για τη χώρα, ας το ξανασκεφτεί λίγο καλύτερα".

Ο κ.Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Λιβύη έκανε λόγο για μεγάλη αστάθεια στη χώρα αυτή, είπε ότι θα επισκεφθεί και τις δυο αντίπαλες πλευρές, και τόνισε ότι η Ελλάδα πράττει εκείνο που οφείλει για να εξυπηρετήσει και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τα δικά της εθνικά συμφέροντα που συνδέονται με την Λιβύη, όπως είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η παράνομη μετανάστευση. Αναφορικά με τη στάση του Χαφτάρ στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, είπε ότι δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις.

"Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις και μεριμνά ώστε να δημιουργήσει ένα σύστημα επαφών και να ασκεί ουσιαστική διπλωματία τόσο με την Ανατολική όσο και με τη Δυτική Λιβύη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η ισόρροπη ωφέλιμη επικοινωνία και με τις δύο πλευρές, η οποία για λόγους ιστορικούς εξέλιπε" είπε. Τέλος, μιλώντας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπεγράφη το 2019 και κοινοποιήθηκε στον ΟΗΕ το 2020, είπε ότι δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι τρίτων, και δεν έχει καμία νομική υπόσταση, προεχόντως διότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν αντικείμενες ακτές, όπως απαιτεί το Δίκαιο της Θάλασσας. "Συνεπώς δεν χωρεί καμία νομιμοποίησή του".

Η Μονή του Σινά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, είπε ότι η δικαστική εκκρεμότητα δεν προέκυψε τώρα, αλλά είναι υπερδεκαετής, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος οικονομικής επιβίωσης, τόνισε ότι "η ελληνική σημαία θα συνεχίζει να κυματίζει στη Μονή" και προσέθεσε:

"Η πραγματικότητα είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, δηλαδή να παύσει η αντιδικία, για να μπορέσει να συνεχίσει η λειτουργία της Μονής κατά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Η συμφωνία αυτή θα έπαυε την αντιδικία, αλλά δεν θα κατοχύρωνε στο διηνεκές τον λατρευτικό χαρακτήρα της Μονής". Προσέθεσε ότι στον αιγυπτιακό νόμο δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για την Ιερά Μονή, παρά τον μακραίωνο θρησκευτικό χαρακτήρα της και εκτίμησε ότι η εφετειακή απόφαση, περιέχει θετικά και αρνητικά στοιχεία.

"Το θετικό είναι ότι διασφαλίζεται εις το διηνεκές ο ελληνορθόδοξος λατρευτικός χαρακτήρας. Καλό είναι να μην το υποτιμούμε, διότι, ανεξαρτήτως της ιδιοκτησίας, ένα κυρίαρχο κράτος έχει τα όπλα να παρέμβει. Σήμερα λοιπόν, μετά από την έκδοση της απόφασης αυτής, η οποία είναι μοναδική στους 15 αιώνες λειτουργίας της Μονής, πλέον και με τη βούλα του αιγυπτιακού δημοσίου αναγνωρίζεται ένας λατρευτικός και ελληνορθόδοξος χαρακτήρας, ο οποίος θα παραμένει αναλλοίωτος στο μέλλον. Το αρνητικό της απόφασης είναι ότι δεν αποδίδει την κυριότητα στη Μονή".

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά είπε οι συχνές συναντήσεις του με τον ομόλογο του Φιντάν, έχουν στόχο την διατήρηση ενός περιοδικού διαύλου επικοινωνίας, με σκοπό να προλαμβάνονται εντάσεις και να γίνεται διαχείρισή τους. "Υπήρξαν εν δυνάμει εντάσεις οι οποίες χάρη στους απευθείας διαύλους μας δεν μετεξελίχθηκαν σε κρίση, όπως στο μεταναστευτικό" είπε και προσέθεσε:

"Δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα υπαναχωρήσει από τις βασικές θέσεις. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να υπαναχωρήσει από τις βασικές της θέσεις. Με βάση αυτό το δεδομένο, εκείνο, το οποίο φροντίζουμε, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση λειτουργική και στοιχειώδους εμπιστοσύνης. Διότι συχνά ξεχνάμε το πού βρισκόμασταν πριν από τρία, πέντε ή δέκα χρόνια. Να θυμηθούμε ότι πριν από αρκετά χρόνια είχαμε δεκάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να κατακλύζουν τα νησιά, να κατακλύζουν τον Έβρο. Και σήμερα, χάρη στη βελτίωση του κλίματος, έχουμε μια πραγματικότητα όπου Τούρκοι τουρίστες με τις οικογένειες τους επισκέπτονται ειρηνικά τα νησιά μας, δημιουργούν ένα τεράστιο ρεύμα στις τοπικές οικονομίες και πάνω απ' όλα δημιουργούν ένα πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών".

Τέλος αναφέρθηκε στο καλώδιο και τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης θα γίνει, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του Κυπριακού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.