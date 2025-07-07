Την Τρίτη εξετάζεται το αίτημα για άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ μετά από μήνυση της Καρυστιανού

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει αύριο, Τρίτη το αίτημα άρσης ασυλίας, που αφορά τους 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετείχαν στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Το εν λόγω αίτημα άρσης ασυλίας υποβλήθηκε κατόπιν της από 10-4-2025 μηνυτήριας αναφοράς της κας Μαρίας Καρυστιανού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις α) της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα), β) της κατάχρησης εξουσίας (άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα) και γ) της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα), λόγω του ότι οι εν λόγω βουλευτές «υπερψήφισαν και υπέγραψαν το από 04-04-2025 Πόρισμα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου». ‎

Οι 14 βουλευτές είναι οι:

Παναγής Καππάτος, Μαρία Αντωνίου, Γεώργιος Βρεττάκος, Αγγελική Δεληκάρη, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Νεοκλής Κρητικός, Περικλής Μαντάς, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Θωμαϊδα (Τζίνα) Οικονόμου, Σταύρος Παπασωτηρίου Ασημίνδα Σκόνδρα

Πηγή: skai.gr

