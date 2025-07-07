«Σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέλαβε τη σκυτάλη της πολιτικής μου στοχοποίησης από τον κ. Βελόπουλο, γνωστοί και οι δυο για την αξιοπιστία τους», ήταν η απάντηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη μετά τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στο πρόσωπό του στον ΣΚΑΪ αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Χνάρης έκανε λόγο για «στοχοποίηση» στο πρόσωπό του, η οποία γίνεται «για καθαρά συμψηφιστικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους, προκειμένου η ΝΔ να ξεπλύνει τις ευθύνες της».

«Για τον Υπουργό της ΝΔ, ο τόπος καταγωγής μου, από την περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, αρκεί για να τεκμηριώσει τη γνώση μου ή μη επί του συγκεκριμένου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν εκπλήσσει κανέναν που γνωρίζει τον κ. Γεωργιάδη το πώς εργαλειοποιεί τη λάσπη με φασίζουσα ευκολία, ισοπεδώνοντας πρόσωπα, υπολήψεις και θεσμούς. Όμως τέτοιες μέθοδοι δεν πείθουν κανέναν, πραγματικά, δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει λέγοντας:

«Δε θα αναφερθώ πάλι στο θέμα των αρμοδιοτήτων μου, ως Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, όπου έχω δώσει συγκεκριμένες και αναλυτικές απαντήσεις. Θέλω, απλά, να υπενθυμίσω στον κ.Υπουργό, που διακρίνεται για την επιλεκτική του μνήμη, ότι δημόσιες καταγγελίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν εδώ και χρόνια. Κάποιες έχουν ήδη φτάσει στη Δικαιοσύνη. Άρα, το "ήξερε – δεν ήξερε" δεν αφορά εμένα. Αφορά όσους όντως δεν ήθελαν να ξέρουν».

«Αν, ωστόσο, ο κ. Γεωργιάδης είναι όντως τόσο ανήξερος και θέλει απαντήσεις, ας ξεκινήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ας ρωτήσει τους συναδέλφους του τι γνώριζαν και πότε. Άλλωστε, το συγκεκριμένο σκάνδαλο αφορά κάθετα και οριζόντια τη δική του παράταξη».

«Δεν προτίθεμαι να ασχοληθώ άλλο με τον κ. Γεωργιάδη. Προσωπικά όσα χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά, το κάνω για να ασχοληθώ με την ουσία της πολιτικής και όχι για να ρίχνω λάσπη και να μεταπηδώ από παράταξη σε παράταξη για να διασώσω το πολιτικό μου μέλλον. Άλλωστε, την καλύτερη απάντηση για τον κ. Γεωργιάδη την έχει δώσει ο συνάδελφός του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κ. Νίκος Δένδιας: «Στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει», κατέληξε ο κ. Χνάρης.

