Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας εκ νέου ότι επιμένει στη θέση των ορίων θητείας στις δημόσιες θέσεις.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Επειδή την κυβέρνηση την έπιασε ο πόνος για το παρών του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την ενημερώνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αρχών.

Έχουμε ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.