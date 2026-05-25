Συνάντηση Δένδια με τον Αλβανό ομόλογό του - Τι αποφάσισαν

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια - Η ανάρτηση Δένδια

Νίκος Δένδιας

Η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, η συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του της Αλβανίας Ermal Nufi, στο αλβανικό υπουργείο 'Αμυνας, στα Τίρανα.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανάφερε: «Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας, με προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Κατά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό μου Ermal Nufi, συμφωνήσαμε για την άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια. Η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

