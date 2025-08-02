Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία στη δικαιοσύνη»

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το σχόλιο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν στο έργο της, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σε συνέντευξή της σε ρουμανική εφημερίδα, αποκάλυψε ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -κατονομάζοντας μεταξύ αυτών και την Ελλάδα- έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν στο έργο της: "Δυστυχώς, δεν γνώριζαν σε όλα τα κράτη μέλη οι πολιτικοί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός (...) και προσπάθησαν να ασκήσουν την επιρροή τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό"», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και τονίζει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν έχει διαψεύσει, ούτε έχει καν σχολιάσει τη συνέντευξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από μια κυβέρνηση, της οποίας τα μέλη και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, καθημερινά επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αγνοούν συστηματικά τα πορίσματά της».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία στη δικαιοσύνη», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.



