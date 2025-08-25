ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Αιχμηρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτική εξαπάτηση ή ασχετοσύνη, έδωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδικότερα, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, απαντώντας στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αθέτηση δεσμεύσεων σε ασφαλιστικό, φορολογία, ιδιωτικό χρέος και εξωτερική πολιτική, καταλήγοντας πως «αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες. Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του;», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολούθως σημειώνει ότι «πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους ; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών;».

«Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων; Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους.», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.



Πηγή: skai.gr

