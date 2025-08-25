Π. Μαρινάκης: Στο ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης, ή ασχετοσύνης

Δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στην πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακοπές του Αυγούστου. Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγόρησε «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για πολιτική εξαπάτηση ή πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο «ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης, ή ασχετοσύνης. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν συνειδητά να εξαπατούν. Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μία προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Σχετικά με χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονεία από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ισχύει η λαϊκή ρήση ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο.

Αναφορικά με την πρόταση, που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ εν όψει της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

Σχετικά με πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο κ. Τσίπρας έχασε στις εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά: χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ, εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία, είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά, σίγουρα όλα αυτά δεν θα τα ξεχάσει κανείς».

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό και συγκεκριμένα δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαίρη Λόλορ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε κανένα θεσμό, δεν υπάρχει επίθεση στο θεσμό του ΟΗΕ, αλλά απάντηση σε μία ρητορική με την οποία είναι αντίθετη η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας». Σχετικά με τις κατηγορίες διάφορων ΜΚΟ για την πολιτική της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ο διαχειριστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, που υπάγονται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτούνται θα συνεχισθεί» και ξεκαθάρισε ότι «τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του Μητρώου για τις ΜΚΟ θα γίνει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Συμπλήρωσε, δε, ότι «φαίνεται ότι οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση πριν από δύο μήνες απέδωσαν, εκείνη η τροπολογία έπιασε τόπο, καθώς οι αφίξεις έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη στην κοινωνία και τους πολίτες και παίρνει αποφάσεις με βάση το συμφέρον της. θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε στους πολίτες και την κοινωνία που θέλει αυτήν την αυστηρή και δίκαιη πολιτική. Δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ίδιες».

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με πρόβλεψη να ενισχυθούν παραπάνω οι πολύτεκνοι. Το Δημογραφικό δεν θα λυθεί με ένα ή δύο μέτρα, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες. Θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας η στήριξη της οικογένειας».

Σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «ισχύει στο ακέραιο ό,τι είπε ο πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική του συνέντευξη» και προσέθεσε ότι «δεν καταλαβαίνω πάντως το άγχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς είναι αυτά που προεξοφλούν μία μεγάλη πολιτική αλλαγή στις εκλογές».

Σε ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθεί η έναρξη της λειτουργίας της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Βουλή, δεν θα αργήσει, ελπίζουμε αυτή τη φορά η εξεταστική να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτό εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. επίσης πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα θετικά νέα από το μέτωπο της ανάκτησης των κλεμμένων. Επίσης και αναφορικά με ερώτηση για την προοπτική επανακατάθεσης του αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «αυτό που ζητά η αντιπολίτευση δεν έχει καμία νομική βάση, το μόνο που τους νοιάζει είναι να παράγουν θόρυβο».

Σχετικά με τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, που πρόκειται να λειτουργήσουν στη χώρα μας τον ερχόμενο Οκτώβριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι που σε αυτή τη μεταρρύθμιση, είμαστε μόνοι μας στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ευχάριστο που είμαστε μαζί με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η επιλογή της κυβέρνησης δικαιώνεται και επίκεινται σύντομα ανακοινώσεις. Είναι σαφές ότι θέσαμε τα πιο αυστηρά κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το νομοσχέδιο ήταν απολύτως συνταγματικό. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πανεπιστήμια που ενέκρινε η ανεξάρτητη Αρχή και τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους. Πρόκειται για μία νίκη του αυτονόητου. Η Ελλάδα άργησε δεκαετίες με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και σας θυμίζω την ιστορική κωλοτούμπα του 2006».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

