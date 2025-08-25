Λογαριασμός
Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά ο Δουδωνής

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές 

Παναγιώτης Δουδωνής

Αναπληρωματικές εκλογές με το άνοιγμα της Βουλής ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

Η ανάρτηση Δουδωνή:

