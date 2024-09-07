Κεραμέως για μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές

«Η διπλάσια μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές 1%, αντί για 0,5%, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνιστά άλλο ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο για την περαιτέρω τόνωση της απασχόλησης και τη δημιουργία και άλλων νέων θέσεων εργασίας» επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε μήνυμά της σε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ", φέτος 2024 έχουμε 500.000 περισσότερους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια το 2019».

«Το νέο αυτό μέτρο - η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - θα μας βοηθήσει για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας τώρα που φτάνουμε στον σκληρό πυρήνα της» τονίζει η υπουργός Εργασίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

