Κασσελάκης για την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Κανένα όραμα, καμία έμπνευση, στείρα παροχολογία

Την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επέκρινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

«Άκουσα την ομιλία Mητσοτάκη στην ΔΕΘ, κανένα όραμα, καμία έμπνευση, στείρα παροχολογία. Να περιμένετε τη δίκη μου ομιλία την επόμενη εβδομάδα» τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Οι παρεμβάσεις για το 2025, που εκτείνονται μέχρι το 2027, συνθέτουν έναν πλήρη οδικό χάρτη προς το μέλλον, υλοποιούν προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σημειώνει η κυβέρνηση για τα 45 μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Οι προτεραιότητες του Πρωθυπουργού είναι σαφείς: άνοδος του μέσου εισοδήματος τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στις συντάξεις, προστασία της οικογένειας και των ευάλωτων, παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

