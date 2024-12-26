ΠΑΣΟΚ: Από το Ναδίρ στο… Ζενίθ;

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το 2024 είναι μια χρονιά που θα θυμούνται στο ΠΑΣΟΚ για μια σειρά από λόγους. Οι εναλλαγές ήταν συνεχείς και τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκαν πολλές φορές σε θέσεις άμυνας αλλά και επίθεσης.

Η μάχη των ευρωεκλογών

Η μάχη των ευρωεκλογών στην οποία το κοντέρ κατέγραψε 12,79% για το ΠΑΣΟΚ που κατάφερε να εκλέξει 3 ευρωβουλευτές κατακτώντας την τρίτη θέση στην Επικράτεια πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρήθηκε από την εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη, ως μια χαμένη μάχη και στην ρητορική τους χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα τον πήχη για τις ευρωεκλογές όπως τον περιέγραφαν στελέχη αλλά και ο Πρόεδρος του κόμματος.

«Στόχος μας είναι η δεύτερη θέση με πολύ αυξημένα ποσοστά αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, μπορεί να ενοποιήσει τον προοδευτικό κόσμο» είχε δηλώσει λίγο πριν στηθούν οι κάλπες του Ιουνίου ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Το καζάνι σιγόβραζε και τα πρώτα βέλη έριξαν στελέχη πρώτης γραμμής, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, που φιλοξενήθηκαν στα πάνελ των εκπομπών για τις ευρωεκλογές της 9η Ιουνίου

Αμφισβήτηση και εσωστρέφεια

Η άνοδος από το 11,84% των εθνικών εκλογών της προηγούμενης χρονιάς δεν ήταν αρκετή για όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ που δεν συμμερίστηκαν την αισιοδοξία των συνεργατών του προέδρου. Θρυαλλίδα των εξελίξεων που οδήγησαν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές με την οποία ζητούσε επανεκκίνηση και εκλογές για ανάδειξη ηγεσίας του Κινήματος.

«Ζητώ, λοιπόν, άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να συγκληθούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, και να αποφασίσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: Οι καταστατικά προβλεπόμενες για το 2025 εκλογικές διαδικασίες για την ηγεσία της παράταξης, να επισπευστούν, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να έχουν ολοκληρωθεί τόσο αυτές, όσο και το μετέπειτα Συνέδριο για την ανάδειξη των πολιτικών μας και την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων. Restart ηγετικό, πολιτικό, οργανωτικό, για το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς!» ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Αρκαδίας.

Θυελλώδες πολιτικό συμβούλιο

Το ημερολόγιο γράφει 19 Ιουνίου όταν συγκαλείτε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ , στη σκιά των αναταράξεων και της εσωστρέφειας στο κόμμα. Τα μαχαίρια έχουν βγει από τα θηκάρια και ο Νίκος Ανδρουλάκης επι επτά και πλέον ώρες δέχεται εσωκομματικά βέλη από κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Την αρχή έκανε ο Πέτρος Ευθυμίου. Το πολύπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε όσα άκουσε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Όποιος μιμείται τον Ανδρέα κινδυνεύει όχι να γίνει ηγέτης αλλά πολιτικός νάνος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την επόμενη μέρα στους τίτλους των εφημερίδων αναπαράγεται και η ατάκα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν που ακούστηκε από τον Φίλιππο Σαχινίδη.

«Αν δείτε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να χτυπάει και να κρυφοκοιτάζει εδώ μέσα, μην παραξενευτείτε. Θα είναι γιατί θέλει να πάρει μαθήματα από το πώς λειτουργεί το κόμμα μας» είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός.

Κεντρική Επιτροπή και στο βάθος εκλογές

Επόμενος σταθμός η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 30 Ιουνίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τα χαρτιά του και πρότεινε εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στις 6 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε λάβει τις αποφάσεις του , και την ημερομηνία δεν είχε μοιραστεί παρά με ελάχιστους στενούς του συνεργάτες, λίγο πριν ανέβει στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κίνδυνος περιδίνησης στην εσωστρέφεια ήταν παραπάνω από ορατός και ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε με την στάση του να βάλει ένα στοπ στην ενδεχόμενη ρευστοποίηση του κόμματος. Ανέλαβε την ευθύνη για λάθη αλλά δεν παρέλειψε να ρίξει σφοδρά πυρά στους εσωκομματικους του αντιπάλους κάνοντας λόγο για «πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών».

«Θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έκανα λάθη. Και αναλαμβάνω την ευθύνη. Σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, εμφανιστήκαμε με διγλωσσία και θολό μήνυμα και είναι κάτι που επιτέλους πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Τραβήξαμε τα φώτα της δημοσιότητας για διαφωνίες και αν κάτι με στεναχωρεί είναι μια εμμονή που βλέπω, αυτή η διαδικασία να μετατρέπεται σε πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών. Φύγε εσύ να έρθω εγώ» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οι υποψήφιοι

Την ίδια μέρα από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, σαν έτοιμοι από καιρό ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες τους ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο πρώην υπουργός και βουλευτής Α' Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Στον χορό της διεκδίκησης της ηγεσίας του κόμματος μπήκε και η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη που απέσυρε την υποψηφιότητα της σχεδόν ένα μήνα μετά.

Την μάχη έδωσαν μέχρι τέλους ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης, η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νάντια Γιαννακοπούλου και η πρώην υπουργός και ευρωπαία επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου. Ενδιαφέρον είχε δηλώσει και ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής Γιάννης Κανελλάκης, οποίος όμως δεν κατέθεσε τις τουλάχιστον 5.000 υπογραφές ή το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό και έτσι δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος από την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας (ΕΔΕΚΑΠ).

Καλοκαιρινός μαραθώνιος - Τα ραντεβού των «6»

Το καλοκαίρι ήταν «καυτό» για τους 6 υποψηφίους που έλιωσαν τα παπούτσια τους σε περιοδείες και προεκλογικές συγκεντρώσεις. Η εκλογική κούρσα τα είχε όλα, θέσεις προτάσεις, αψιμαχίες, εσωκομματικά μαχαιρώματα και αμφισβήτηση στην στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Όμως υπήρξαν 3 στιγμές που έκαναν την διαφορά κατά γενική ομολογία, και υπογράμμισαν τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ στην εκλογή αρχηγού.

Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου έδωσαν ραντεβού στο Ζάππειο για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος και το μήνυμα ήταν ένα Ενότητα.

Επόμενο των ραντεβού των «6» στην ανοιχτή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Τα πλάνα με όλους τους υποψηφίους στην πρώτη σειρά αλλά και τα πηγαδάκια μεταξύ τους έδωσαν τον τόνο ενός συγκροτημένου κόμματος που οδηγήθηκε σε εκλογές σεβόμενο τις διαδικασίες.

Ως νίκη του ΠΑΣΟΚ καταγράφηκε στην συνείδηση των περισσότερων το ντιμπέιτ στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 10 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Προγραμματικές θέσεις, σχέδιο αλλά και σκληρές αντιπαραθέσεις συμπλήρωσαν το παζλ της τηλεμαχίας στην κρατική τηλεόραση, όμως τις τοποθετήσεις των υποψηφίων χαρακτήρισε κυρίως ο Πολιτικός Πολιτισμός. Η τηλεμαχία θεωρείται ξεχωριστή από τις προηγούμενες σε εσωκομματικό αλλά και εθνικό επίπεδο, καθώς οι υποψήφιοι μπορούσαν να απευθυνθούν ο ένας στον άλλο.

«Η μάχη της κάλπης»

Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ (ΕΔΕΚΑΠ) όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα λύθηκαν με μπρος πίσω από τους εκπροσώπους των υποψηφίων και η Χαριλάου Τρικούπη ήταν έτοιμη να υποδεχτεί τους πολίτες που έσπευσαν να επιλέξουν τον υποψήφιο της επιλογής τους. Πριν την μάχη του σταυρού όμως είχε προηγηθεί «η μάχη της κάλπης» με τους εκπροσώπους των υποψηφίων να συνεδριάζουν μέχρι και τα ξημερώματα για να αποφασίσουν που και πόσες κάλπες θα τοποθετούνταν. Διαφωνίες, αντεγκλήσεις δημόσιες καταγγελίες αλλά και ζυμώσεις έφεραν τελικά την συμφωνία ανάμεσα στα στρατόπεδα.

Εκλογικό θρίλερ για τον δεύτερο μονομάχο

Η καταμέτρηση των ψήφων την πρώτη Κυριακή των εκλογών ολοκληρώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα, με τους δεκάδες δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός να περιμένουν τα αποτελέσματα από ένα μικρό εκλογικό τμήμα στου Γκύζη για ώρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναδείχτηκε πρώτος με διαφορά αφού έλαβε το 29.64% δηλαδή 89.288 σταυρούς. Ήταν μια βραδιά θρίλερ όμως για τον δεύτερο μονομάχο με τον Χάρη Δούκα να κόβει το νήμα με 64.490 ψήφους, 858 περισσότερους από τον τρίτο Παύλο Γερουλάνο που έλαβε 63.632 ψήφους. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι στο ενδεχόμενο μονομαχίας Ανδρουλάκη – Γερουλάνου η επικράτηση του Ηρακλειώτη πολιτικού δεν ήταν δεδομένη. Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και όχι μόνο συζητήθηκε πολύ η υποδειγματική δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για το αποτέλεσμα , που έσβησε κάθε ίχνος αμφισβήτησης:

«Όποιος πιστεύει στη δημοκρατία, πιστεύει στο αποτέλεσμα. Ελπίζω την επόμενη μέρα να πάνε όλα καλά και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία το ΠΑΣΟΚ κι να κερδίσει τις επόμενες εκλογές» ανέφερε ο πολιτικός από την Κεφαλονιά, πριν καν ολοκληρωθεί το 100% της ενσωμάτωσης.

Πάντως η ικανοποίηση για την μαζική συμμετοχή των πολιτών στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ήταν έκδηλη σε όλα τα στρατόπεδα που έσπευσαν να ευχαριστήσουν τα 303.223 μέλη και φίλους του Κινήματος που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Β’ γύρος - Ανανέωση θητείας Ανδρουλάκη

Η εβδομάδα που ακολούθησε μέχρι την δεύτερη Κυριακή των εκλογών είχε απ’ όλα. Ένα ντιμπειτ ανάμεσα στους δυο μονομάχους που δεν έγινε, με την πλευρά Δούκα να κατηγορεί την πλευρά Ανδρουλάκη για τακτικισμό. Συγκεντρώσεις σημαιάκια αλλά και συμμαχίες.

Νεύμα στήριξης στην υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα έκανε με ανάρτηση του μια μέρα πριν τον δεύτερο γύρο και ο Γιώργος Παπανδρέου. «Το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα πρέπει να ξαναγίνει δύναμη Αλλαγής. Έχουμε επιλογή. Ας την κάνουμε πράξη» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που υποστήριξαν ανοιχτά την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα με κεντρικό σύνθημα «για την νέα αλλαγή» προστέθηκε στην τελευταία στροφή και η μέχρι πρότινος συνυποψήφια του Νάντια Γιαννακοπούλου.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου ανακοινώθηκε η επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη με 59,9% έναντι 40,1% του Χάρη Δούκα. Το αποτέλεσμα έκριναν με την συμμετοχή τους 213.781 μέλη και φίλοι του Κινήματος. Στις επινίκιες δηλώσεις του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ενότητας «Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από αύριο όλοι μαζί ενωμένοι θα πάμε το Κίνημά μας ακόμα ψηλότερα! Εκεί που αξίζει στην ιστορία και την προσφορά του. Το είπα πολλές φορές αυτή την προεκλογική περίοδο, θα το πω κι απόψε: τα δύσκολα είναι πίσω μας! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!» ανέφερε ο επανεκλεγείς Πρόεδρος υπό τις ιαχές των οπαδών του ΠΑΣΟΚ «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

Επόμενη μέρα - Μια δύσκολη εξίσωση για τον Ανδρουλάκη

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές διαμόρφωσαν μια νέα ανθρωπογεωγραφία στο ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλείται να συνθέσει με μαεστρία τις διαφορετικές φωνές, προτάσσοντας την ενότητα και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Οι υποστηριχτές του Χάρη Δούκα διατείνονται ότι εκπροσωπούν το 40% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ιδιαίτερα ανεβασμένες είναι οι μετοχές του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου. Οι προθέσεις του αναβαπτισμένου Προέδρου φάνηκαν από τις πρώτες του κινήσεις, με την δημιουργία ενός νέου οργάνου που συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα. Στο εννεαμελές Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο θέσεις αναλαμβάνουν τρείς από τους συνυποψηφίους του, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Συμμετέχουν επίσης ο Νίκος Χριστοδουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, Θανάσης Γλαβίνας, η Μυρτώ Σαμαρά, η Κατερίνα Σολωμού και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Στην σκιώδη Κυβέρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν θέση όλοι με τον Μιχάλη Κατρίνη να αναλαμβάνει τον Κοινοβουλευτικό τομέα Εθνικής Άμυνας και την Νάντια Γιαννακοπούλου τον τομέα Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΠΑΣΟΚ Αξιωματική Αντιπολίτευση

Όλο αυτό το διάστημα στην Χαριλάου Τρικούπη έριχναν κλεφτές ματιές σε όσα διαδραματίζονταν στον ΣΥΡΙΖΑ αφού η επόμενη μεγάλη μάχη είναι η επικράτηση στην Κεντροαριστερά. Δεν σχολίασαν ποτέ δημοσίως τα τεκταινόμενα, αλλά και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στελέχη του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάριζαν ότι δεν ανακατεύονται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ράβονταν ωστόσο για να φορέσουν το κοστούμι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάτι που δεν άργησε να γίνει αφού μετά το δραματικό συνέδριο στο Γκάζι και όσα έγιναν στην Κουμουνδούρου, οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκτελούν επίσημα τα καθήκοντα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από την Δευτέρα 22/11 οπότε και ανακοινωθήκαν στην ολομέλεια οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Θεοδώρας Τζάκρη και Γιώτας Πούλου.

Είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις του Πέτρου Παππά που παραμένει ανεξάρτητος με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για φλερτ με την Χαριλάου Τρικούπη, η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρου Αυλωνίτη, αλλά και τις Ραλλίας Χρηστίδου. Οι δυο τους έχουν προσχωρήσει στο ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Στέφανου Κασσελάκη. Και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί τον ρόλο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να φυλλοροεί μετά τις αποχωρήσεις του Ευάγγελου Αποστολάκη, της Ράνιας Θρασκία και του Γιάννη Σαρακιώτη.

Το μείγμα πολιτικής που ασκεί το ΠΑΣΟΚ είναι η πίεση στην Κυβέρνηση με μπαράζ τροπολογιών για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Κρατούν χαμηλά την μπάλα σε δημόσιες τοποθετήσεις και επιθυμούν να είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση που ορίζεται από την κοινωνία. Λειτουργούν ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στην ΝΔ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να φέρνει στο τραπέζι της πολιτικής συζήτησης το αφήγημα της Πολιτικής Αλλαγής, αφού αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει η Χαριλάου Τρικούπη.

Το ντεμπούτο του ως αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Βουλή στην οποία εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στην Κυβερνητική πολιτική.

Είχε προηγηθεί το τετ α τετ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στον νέο του ρόλο, μια συνάντηση που άργησέ τρία χρόνια και πυροδότησε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης με αιχμή του δόρατος την συναίνεση:

«Η συναίνεση είναι ένα ταγκό που αφορά δυο. Θα κάνουμε αξιόπιστη και παραγωγική αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσουμε τις προτάσεις μας για να πάει η χώρα μπροστά» υπογράμμισε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση ο Αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στρατηγικός στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση και η δομική αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση που βάζει την ατζέντα.

«Για να φύγει η Νέα Δημοκρατία το γρηγορότερο δυνατόν από την κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο στυλ αντιπολίτευσης, η οποία θα είναι αποτελεσματική. λαός θέλει ηρεμία και αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ θα του προσφέρει και ηρεμία και αλλαγή» ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Mega o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

