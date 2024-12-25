H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσέφερε, ανήμερα των Χριστουγέννων, γεύματα στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε μονάδες φροντίδας, καθώς και σε συσσίτια, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Πέτρας και Χερρονήσου, Κισάμου και Σελίνου, καθώς και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Η κα. Σακελλαροπούλου συγκεκριμένα προσέφερε το γεύμα των Χριστουγέννων, σε δυο μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην «Παναγία Γοργοεπήκοο» και στη Στέγη Γερόντων Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

Επίσης, στη Νηστικάκειο μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Πολυθέα Καστελίου Πεδιάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου.

Στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου του νομού Λασιθίου. Ειδικότερα, στην Παναγία Γερόντισσα στο Οροπέδιο, στον Άγιο Παντελεήμονα στον Άγιο Νικόλαο και στη Στέγη Αγάπης, η Μεγάλη Παναγία, στη Νεάπολη.

Στο Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου, καθώς και στο πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος», που προσφέρει φαγητό στο Νότιο Τμήμα του Νομού Ρεθύμνου, σε 85 χωριά στις Περιφέρειες των Δήμων του Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων .

Τέλος, η Πρόεδρος προσέφερε το γεύμα και το δείπνο των Χριστουγέννων στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστηρίξεως «Ο Άγιος Πορφύριος» στο Δήλεσι.

Πηγή: skai.gr

