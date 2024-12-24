Να αναλάβει η κυβέρνηση όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε διμερές, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τη σχεδιαζόμενη σύναψη συμφωνίας Τουρκίας - Συρίας για τον καθορισμό ΑΟΖ καλεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω ανακοίνωσης του Δημήτρη Μάντζου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του κόμματος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Μάντζος: «Η έντονη κινητικότητα στις σχέσεις της Άγκυρας με το νέο καθεστώς της Δαμασκού και κυρίως οι δηλώσεις Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων, επιτείνουν τους φόβους για ένα νέο σύμφωνο "τουρκολιβυκού" τύπου με τη Συρία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει αυτή τη φορά να εκτιμήσει εις βάθος την κατάσταση, υπό το φως του παράνομου μνημονίου Τουρκίας-Λιβυης, αναλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε διμερές, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για να αποτρέψει τη νέα κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, που θα προσβάλλουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

