Από σήμερα επίσημα το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση 

 Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια οι ανεξαρτητοποιήσεις Τζάκρη και Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, που μένει πλέον στα έδρανα της Βουλής με 29 βουλευτές 

ανδρουλακης πασοκ

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών Θεοδώρας Τσάκρη και Γιώτας Πούλου, με επιστολή που απέστειλαν προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με το σύνολο των 31 βουλευτών του έναντι 29 πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει και επίσημα από σήμερα τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
 

