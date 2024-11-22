Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών Θεοδώρας Τσάκρη και Γιώτας Πούλου, με επιστολή που απέστειλαν προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με το σύνολο των 31 βουλευτών του έναντι 29 πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει και επίσημα από σήμερα τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.