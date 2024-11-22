Για όλα τα θέματα της οικονομίας, καθώς και για τη στάση του Κώστα Καραμανλή μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ.

«Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Κώστας Καραμανλής, του οποίου υπήρξα υπουργός, θα σταθεί ακόμα μια φορά στο ύψος των περιστάσεων. Δεν περιμένει μαθήματα από μένα, έχει μια μακρά αφοσίωση στην παράταξη με μακρά διαδρομή, επομένως δεν έχω καμία αμφιβολία γαι την τοποθέτησή του, όπως δεν έχω καμία αμφιβολία και για τη στάση των βουλευτών της ΝΔ, υπό την έννοια ότι είναι νωπή ακόμα η λαϊκή εντολή και είναι ξεκάθαρο ότι με τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει προχωρήσει κι έχει ανέβει αρκετά σκαλιά», όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση για το αν κινδυνεύει η κυβερνητική σταθερότητα, απάντησε πως στην πολιτική δεν έχει κανένα νόημα να αναζητεί κανείς μια συνεχή ηρεμία και σταθερότητα και όταν υπάρχουν διαφορές, αυτές συζητώνται με εσωκομματικό διάλογο. «Τώρα ποιο είναι το θέμα που θα μπορούσε να μας είχε χωρίσει, οι υποψίες για το τι σκέφτεται ο κ. Γεραπετρίτης; Είναι λίγο τραγελαφικό όλο αυτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αν συμβεί, θα είναι σαν ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Θα ήταν άδικο κι ανεξήγητο για την πορεία της χώρας, έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν γίνει θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Τι θα έρθουμε να κάνουμε, να τα τινάξουμε όλα στον αέρα, να τα σπαταλήσουμε και να σταματήσουν όλα αυτά για κάποια υπερεγώ και κάποιες εσωτερικές διαφορές δικές μας;»

«Έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων που είναι πιο ορατή για τη μεσαία τάξη»

Όσον αφορά την ελληνική οικονομία και την επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής, ο υπουργός τόνισε ότι σε όλες τις οικονομίες του κόσμου, για να προχωρήσει κανείς μπροστά και να στηρίξει το δημόσιο ταμείο, υπάρχει πρώτα από όλα η συνταγή της ανάπτυξης, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα με υγιή τρόπο. «Στην Ελλάδα από συστάσεως ελληνικού κράτους, υπήρχε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ένα δεύτερο πεδίο προσοχής. Ήδη από το 2023 είναι μια προσπάθεια που εντάθηκε και είπαμε ότι εδώ δεν γίνεται να υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν συνεχώς και κάποιοι άλλοι πονηρούληδες και εξυπνούληδες που το αποφεύγουν», όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στο παράδειγμα των POS και της διασύνδεσης με τις ταμειακές μηχανές.

«Έρχονται εδώ τουρίστες, πληρώνουν για τις αγορές τους και στη συνέχεια μπαίνουν τα χρήματα αυτά στην τσέπη χωρίς να τα βλέπει η Εφορία. Και τι είπαμε; Θα συνδέσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα POS τους με τις ταμειακές τους. Όταν το ξεκινήσαμε, πάρα πολλοί έλεγαν "σιγά μη γίνει". Η νέα επιχείρηση Δ.Ε.Ο.Σ. είναι η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι αυτοσκοπός να μαζεύουμε μόνο χρήματα, πρέπει να τα διαθέτουμε κιόλας. Η έμφαση είναι να μειώσουμε τους άμεσους φόρους, γιατί είναι πιο ορατό κάτι τέτοιο για τους πολίτες».

Επιπλέον, εξηγώντας τα υπερέσοδα, διευκρίνισε πως 1,8 δισ. ευρώ εξ αυτών ήταν λόγω της φοροδιαφυγής, ενώ για ενδεχόμενο μείωσης και έμμεσων φόρων είπε:

«Με τη δική μας κυβέρνηση έχουν ήδη μειωθεί έμμεσοι φόροι, όπως ΦΠΑ στην εστίαση, στον τουρισμό, στις μεταφορές, για τους αγρότες. Εμείς έχουμε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με μεσαίο συντελεστή στο 13% σε σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε, επίσης, συγκριτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα το 2023 είχε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων σε όλη την ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς πέσαμε από το 42,8% στο 40,7%. Αυτό δείχνει πως λόγω του οικονομικού μας μοντέλου σημαίνει ότι με λιγότερους φόρους έχουμε περισσότερα έσοδα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.