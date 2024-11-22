Της Έλενας Γαλάρη

Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η δίκη των πρώην και νυν βουλευτών του κόμματος Σπαρτιάτες, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο για εξαπάτηση εκλογικού σώματος με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη.

Και αυτή τη φορά το δικαστήριο διέκοψε καθώς απουσίαζε ο βασικός μάρτυρας Βασίλης Στίγκας, ο οποίος έχει κάνει καταγγελίες για πρακτικές «δον Κορλεόνε» και «greek mafia», που οδήγησαν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο εδώλιο.

Ο γιος του Β. Στίγκα προσκόμισε έγγραφο στο δικαστήριο που δήλωνε ότι ο πατέρας του είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο αεροπορίας

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται 11 πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, ως ηθικός αυτουργός διώκεται ο έγκλειστος Ηλίας Κασιδιάρης, ενώ για συνέργεια στο αδίκημα διώκεται δικηγόρος, ο οποίος εμφανίζεται ως σύνδεσμος μεταξύ του Ηλία Κασιδιάρη και των «Σπαρτιατών».

Το δικαστήριο, όρισε επόμενη συνεδρίαση για τις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

