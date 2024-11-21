Ν. Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο έναν στόχο, να κερδίσει τη ΝΔ - Στρατηγική μας η αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το Κέντρο και την Αριστερά

Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον Real FM, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα για τον φετινό προϋπολογισμό και τα υπερέσοδά του.

«Δεν έχουμε περισσότερα έσοδα, επειδή αναπτύσσεται με έναν πιο υγιή τρόπο η οικονομία. Τα έσοδα είναι κατά βάση περισσότερα λόγω των έμμεσων φόρων. Όταν, λοιπόν, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για περισσότερα έσοδα, χωρίς να έχει ανασυγκροτήσει το παραγωγικό μοντέλο, χωρίς να έχουμε ένα δομικά πιο υγιές φορολογικό σύστημα, αλλά κυρίως βασίζεται στους έμμεσους φόρους που είναι προϊόν της ακρίβειας, τότε πρόκειται για μισές αλήθειες» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας την αντίστιξη της πολιτικής στόχευσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Εμείς όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για μια ανάπτυξη που τα οφέλη της διαχέονται στην κοινωνία. Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας είναι προτελευταίοι. Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι αντί να μειώνονται οι ανισότητες, αυξάνονται. Άρα, πρέπει το μίγμα πολιτικής να αλλάξει. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με το πρόγραμμά, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια μας».

Ερωτηθείς για τις κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Αγωνιώ να βλέπουν την ελπίδα στο ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότεροι Έλληνες. Ο στόχος μας είναι – και πρέπει να είναι - όλο και περισσότεροι Έλληνες να βλέπουν μια προοπτική στο ΠΑΣΟΚ. Μια πολιτική επιλογή αξιόπιστη, σοβαρή, με πολιτικό ήθος και συνέπεια, που μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή τους. Αυτή είναι η αγωνία μου».

«Αυτή η νέα περίοδος πρέπει να βρει την παράταξή μας με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες. Περισσότερη δουλειά, πιο κοντά στον πολίτη. Διότι πια ο στόχος δεν είναι αν και πότε θα γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η κεντρική πολιτική που πολλαπλασιάζει τα προβλήματα της καθημερινότητας του ελληνικού λαού» συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «στρατηγική μας είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το Κέντρο και την Αριστερά πάντα με πολιτικούς και αξιακούς όρους και μόνο με διάλογο στο προσκήνιο. Και επειδή η συζήτηση αυτή ιντριγκάρει, λόγω της κατάστασης στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω: Αυτά που έκαναν κάποιοι πριν μερικά χρόνια και σήμερα τα καταδικάζουν, δεν πρόκειται να τα κάνω. Δεν έμαθα ποτέ να λειτουργώ στο παρασκήνιο. Όποιος θέλει, πολιτικά, ας έρθει να συζητήσουμε, να βρούμε πεδία συγκλίσεων, γιατί η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι πως θα μεγαλώσει για να ξαναβολευτούν κάποιοι υποψήφιοι υπουργοί ή βουλευτές, αλλά πώς θα λύσει και θα απαντήσει στις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις. Έχω απαντήσει πολλές φορές. Δεν λειτουργώ στο παρασκήνιο. Θα γίνουν πολιτικές διαδικασίες στο προσκήνιο, πολιτικά συνέδρια. Όποιος πολίτης θέλει, ό,τι ρόλο και αν έχει, μπορεί να έρθει και να συνεισφέρει με την παρουσία του. Αλλά παζάρια εξουσίας από εμένα δεν θα δείτε».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο έναν στόχο: Να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξει πολιτική η χώρα, να έχουμε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, θεσμούς που λειτουργούν και όχι αλαζονεία και αμετροέπεια από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, σεβασμός στον πολίτη, μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Πραγματικά, θέλω να τους πω και σήμερα από την εκπομπή σας ότι αξίζει να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε. Νομίζω ότι μια νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα βελτιώσει ραγδαία τη ζωή του ελληνικού λαού. Θα κάνει τη χώρα μας να λειτουργεί πραγματικά στα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα», σημείωσε.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πάγια θέση του: «Διάλογος χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά παιχνίδια, -προσθέτω-, διότι σε αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή φτιάχνει ένα κλίμα ότι κάτι σημαντικό θα γίνει, ενώ όσοι παρακολουθούν στενά τα πράγματα βλέπουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει διεκδικήσεις, κλιμακώνει συμπεριφορές σε βάρος του διεθνούς δικαίου, κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στην Κύπρο μιλώντας ξεκάθαρα για διχοτόμηση του νησιού. Άποψή μου είναι ότι δύσκολα η Τουρκία θα δεχθεί να λύσουμε τη μόνη διαφορά που έχουμε, και μιλώ για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών, βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει του δικαστηρίου της Χάγης».

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ανέφερε πως «η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια δύσκολη περίοδο και φαίνεται και από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για “κρυπτόμενους υπουργούς”. Η κυβέρνηση έχει μπει σε έναν δρόμο φθοράς χωρίς επιστροφή. Η χώρα χρειάζεται έναν σταθερό πολιτικό πυλώνα. Ο ελληνικός λαός κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Ο ελληνικός λαός έδωσε στον κ. Μητσοτάκη πολύ μεγάλη ανοχή από τον φόβο να μην επιστρέψει μια διακυβέρνηση τύπου 2015-19. Αντί να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή την ανοχή, έκανε ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ονόμασε ‘’επιτελικό κράτος’’, ενώ κυβερνά τη χώρα αυτός και η προσωπική και οικογενειακή του παρέα».

