Πού μετακομίζει στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Τι αλλάζει

Αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της Βουλής φέρνουν οι πρωτοφανείς για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις -Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώτα Πούλου- ρίχνουν την Κουμουνδούρου στην 3η σε κοινοβουλευτική δύναμη θέση, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει μετά από χρόνια στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας κλίμακα και απολαμβάνοντας τα προνόμια του 2ου σε δύναμη κόμματος στη Βουλή.

Προνόμια που κυρίως έχουν να κάνουν με τη σειρά, με την οποία τοποθετούνται τα κόμματα και κυρίως το ποιος ακολουθεί κάθε φορά είτε τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού είτε των βουλευτών της ΝΔ (που παραμένει η πλειοψηφία).

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετακομίζει στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ισόγειο -μέχρι και σήμερα βρισκόταν εκεί ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς- ενώ το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερου αριθμού συνεργατών. Ήδη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το απόγευμα της Πέμπτης αδειάζουν αντικείμενα του ΣΥΡΙΖΑ από τα γραφεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς και του Νίκου Παππά που εκτελούσε χρέη αρχηγού ως πρόεδρος της ΚΟ.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτούνται 10 βουλευτές για να δημιουργηθεί νέα κοινοβουλευτική ομάδα από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη, με τις απώλειες της Κουμουνδούρου μετά το συνέδριο του Νοεμβρίου, να ανέρχονται σε συνολικά 6 βουλευτές (Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ραλλία Χρηστίδου, Κυριακή Μάλαμα, Πέτρος Παππάς, Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώτα Πούλου).

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει την κοινοβουλευτική περίοδο μετά τις εθνικές εκλογές με 47 βουλευτές, με τη δύναμή του στη Βουλή να έχει μειωθεί κατά 18 βουλευτές.

