ΠΑΣΟΚ: Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για ένταξη Φαραντούρη- «Γκάζι» με θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε ρυθμούς διεύρυνσης κινείται το ΠΑΣΟΚ, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να επιθυμούν να αναδείξουν την πρωτοκαθεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κεντροαριστερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ένταξη του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλαου Φαραντούρη στην πράσινη παράταξη.

Το φλερτ είναι έντονο το τελευταίο διάστημα και ο κ. Φαραντούρης πυκνώνει την παρουσία του στα πασοκικά δρώμενα αλλά και τις κοινές εμφανίσεις με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε εκδηλώσεις για τα κόκκινα δάνεια ανά την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ πατάει γκάζι εντός και εκτός Βουλής και επιτίθεται στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα όπως οι υποκλοπές, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για την καθημερινότητα με πρωτοβουλίες και προτάσεις όπως με τη χθεσινή ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη που πρότεινε τη μείωση των ωρών εργασίας με πλήρεις αποδοχές.

«Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη μείωση των ωρών χωρίς μείωση μισθού και τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Προτείνουμε κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Γιατί το 35ωρο δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό μέτρο, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Όταν η εργασία οργανώνεται καλύτερα, όταν ενισχύονται οι δεξιότητες και αξιοποιείται η τεχνολογία, η απόδοση ανά ώρα αυξάνεται και η οικονομία γίνεται πιο αποτελεσματική συνολικά», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προκειμένου να συζητήσουν την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματος για τις τράπεζες ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια για μια σειρά θέματα όπως τα ενεργειακά, με την κριτική του να επεκτείνεται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και στο κράτος Δικαίου.

Το νομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ πατάει γκάζι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή είναι σχεδόν έτοιμη και βασίζεται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις όπως αναφέρει, για απιστία.

Στο φουλ όμως δουλεύουν οι μηχανές και για το αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα, με την Χαριλάου Τρικούπη να κάνει κάλεσμα στην αντιπολίτευση να το στηρίξει προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 120 ψήφοι που απαιτούνται για την έναρξη των διαδικασιών της εξεταστικής.

«Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια για να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.