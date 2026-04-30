Νέα μηνύματα προς τους βουλευτές για να χαμηλώσουν οι τόνοι

Της Δώρας Αντωνίου

Η συνεχιζόμενη συζήτηση, τροφοδοτούμενη και από τους ίδιους τους βουλευτές της Ν.Δ., περί αρμοδιοτήτων του επιτελικού κράτους, λειτουργίας της κυβέρνησης και του ρόλου των βουλευτών, που συντηρεί μια παρατεταμένη ένταση και μια παραπολιτική φιλολογία, έφερε χθες και νέα παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός αξιοποίησε την εισαγωγική ομιλία του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να οριοθετήσει λειτουργίες, αρμοδιότητες, και ρόλους, εκπέμποντας ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να μπει τέλος στη συζήτηση αυτή.

Ο πρωθυπουργός έκανε μια συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του επιτελικού κράτους, επί της ουσίας αναλύοντας γιατί είναι το κατάλληλο μοντέλο για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης. Με τον τρόπο του, κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή μια κριτική που είναι χωρίς πραγματικό αντικείμενο. Και πάλι έκανε αναφορά στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και στις συναρμοδιότητες και επικαλύψεις μεταξύ υπουργείων, για την αντιμετώπιση των οποίων αποδείχθηκε κρίσιμη η δομή και λειτουργία του επιτελικού κράτους. Εμφανίστηκε, δε, αιχμηρός, λέγοντας ότι «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται, παραβλέπουν ότι στη ΝΔ λειτουργούμε ως μία ομάδα».

Ομως, έκανε και σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και τη νομοθετική. «Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία» είπε και πρόσθεσε: «Οι βουλευτές συμμετέχουν ενεργά στις διαβουλεύσεις και έτσι η στενή συνεργασία βουλευτών και κεντρικής κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή σημασία, ανέφερε». Επί της ουσίας, απάντησε στις διαμαρτυρίες βουλευτών για υποβάθμιση του ρόλου τους, περιγράφοντας ένα μοντέλο διαρκούς αλληλεπίδρασης και διαβούλευσης με τους βουλευτές, το οποίο «απαντά πώς αντιλαμβανόμαστε της αναβάθμιση του ρόλου τους», όπως υπογράμμισε.

Το μήνυμα που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι τόνοι θα πρέπει να χαμηλώσουν. Είναι, άλλωστε, δεδομένο ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιδιώκει τη φυγή προς τα εμπρός, δεν μπορούν να παρατείνονται φαινόμενα εσωστρέφειας, που κυριαρχούν στην πολιτική ατζέντα. Ετσι, από κυβερνητικές πηγές γινόταν χθες η αναφορά ότι θα πρέπει να έρθουν τα πράγματα στη σωστή διάστασή τους. «Ούτε να δαιμονοποιούμε ούτε να θεοποιούμε το επιτελικό κράτος. Οπως δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε μια επιστολή πέντε βουλευτών», ανέφεραν. Και πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, επαναλαμβάνουν ότι η ΝΔ μόνο να κερδίσει έχει από την κριτική όταν ασκείται με αυτόν τον ευπρόσωπο και ευγενικό τρόπο.

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση να ανέβουν οι τόνοι και να αντιμετωπιστεί επιθετικά όλη η συζήτηση που έχει ανοίξει. Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, όμως, είναι σαφή, κυρίως εξηγήθηκε ο λόγος για τον οποίο έχει επιλεγεί το μοντέλο του επιτελικού κράτους, αλλά και οι διακριτοί ρόλοι στη λειτουργία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Προκειμένου να σταματήσει η κακοφωνία και οι διαμαρτυρίες, που έχουν πυκνώσει εσχάτως και πήραν μια πιο οργανωμένη μορφή με την επιστολή των «5».

Μένει να φανεί αν θα αρκέσουν αυτές οι παρεμβάσεις για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να σταματήσει η ανακίνηση κλίματος εσωτερικής έντασης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πολύ περισσότερο καθώς εντείνεται η φημολογία ότι οι βουλευτές που είναι δυσαρεστημένοι και αναζητούν αφορμή για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους, είναι αρκετά περισσότεροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.