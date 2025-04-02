Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ για την Μπατζελή

της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε βαρύ κλίμα ξεκινά η συνεδρίαση του Πειθαρχικού στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής που θα κρίνει το τι μέλλει γενέσθαι με την Κατερίνα Μπατζελή.

Η κυρία Μπατζελή, που έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, προσερχόμενη στο Πειθαρχικό ανέφερε σε πηγαδάκι δημοσιογράφων: «Εμπιστεύομαι την εσωκομματική διαδικασία. Η ενότητα του κόμματος στηρίζεται στα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Σημειώνεται ότι η σημερινή είναι μια έκτακτη συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι βάσει του κανονισμού η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι η αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Μπατζελή έως τρεις μήνες.

Βέβαια, τις τελευταίες ώρες έχουν ενισχυθεί τα σενάρια για επιβολή αυστηρότερης ποινής, όπως η αναστολή κομματικής ιδιότητας για έξι μήνες ή έναν χρόνο, ενώ στο τραπέζι παραμένει πάντα και το χαρτί της διαγραφής.

Αν προσανατολιστούν τα 11 μέλη της επιτροπής σε αυστηρότερη ποινή, θα χρειαστεί επόμενη τακτική συνεδρίαση.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πέσει στο τραπέζι της συζήτησης η πρόταση να μεταφερθεί το ζήτημα σε επόμενη τακτική συνεδρίαση σε 15 ημέρες, κάτι που «διαβάζεται» ως πρόθεση να επιβληθεί αυστηρότερη ποινή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι μέχρι αυτήν την ώρα η κυρία Μπατζελή δεν έχει ξεκινήσει να δίνει εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή που είχε στείλει η Κατερίνα Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητά σεβασμό των διαδικασιών και προτάσσει την εσωκομματική δημοκρατία.

«Με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται από τον Κανονισμό Δεοντολογίας της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής του Καταστατικού και Πιστοποίησης (εφεξής Κανονισμός), θα ήθελα για τη διασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων και συμπερασμάτων και για την παρουσίαση των θέσεων μου, όπως: Μου γνωστοποιήσετε ποιος κατέθεσε το αίτημα της εις βάρος μου πειθαρχικής διαδικασίας, αν είναι αιτιολογημένο και ποιο ακριβώς το περιεχόμενο αυτού, γνωστοποιώντας μου δηλαδή το σχετικό έγγραφο» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή της.



Πηγή: skai.gr

