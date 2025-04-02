Δευτερολογία Φάμελλου στη Βουλή: Η δύναμη ισχύος δεν είναι στο κυνήγι των εξοπλισμών

Την άποψη ότι ο πρωθυπουργός δεν παρουσίασε κανένα «σχέδιο αμυντικών δαπανών», αλλά περιορίστηκε σε «γενικότητες» και μάλιστα με «καθυστέρηση τεσσάρων ετών» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για τα εξοπλιστικά.

Σχολιάζοντας της διαπίστωση του πρωθυπουργού ότι είναι «γεωπολιτικά ασφαλής η Ευρώπη», διερωτήθηκε «ποιες πολιτικές αλλαγές έκανε ο κ. Μητσοτάκης για να μην είναι και γεωπολιτικά αφελής η Ευρώπη και να μην είναι αφελής η Ελλάδα», ενώ τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η παραχώρηση της ασφάλειας στις ΗΠΑ, αλλά η παραχώρηση της εξωτερικής πολιτικής και η υπόκλιση στις ΗΠΑ. «Η δύναμη ισχύος δεν είναι στο κυνήγι των εξοπλισμών, δεν είναι στο κόμμα του πολέμου που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στη νέα στρατικοποίηση και με πυρηνικούς εξοπλισμούς. Είναι στην πολιτική της ειρήνης η δύναμη της ισχύος και αυτό η Ελλάδα το ξέρει πολύ καλύτερα», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος.

Αναφερόμενος στη ρήτρα δημοσιονομικής διαφυγής, επισήμανε ότι δεν αλλάζει με αυτόν τον τρόπο η επιβάρυνση του χρέους και της ελληνικής κοινωνίας, ούτε οι περικοπές σε παιδεία και υγεία, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, υπογραμμίζοντας ότι ήδη η Ελλάδα αφιερώνει πολύ υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ για άμυνα.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που του έθεσε και στην πρωτολογία του για το ReArm: Ποια θα είναι η επίπτωση στον προϋπολογισμό της χώρας και της Ευρώπης για κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες; Ποια θα είναι η επίπτωσή του στα μετοχικά ταμεία; Ποιος θα είναι ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας; Τι προτεραιότητα θα έχουν τα σύνορα της Ελλάδας ως ευρωπαϊκά ; Θα επιτρέψετε να κάτσει η Τουρκία στο τραπέζι του ReArm EU ή θα ασκήσετε βέτο;

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος απάντησε και στην κριτική που έκανε ο πρωθυπουργός για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ '15 - '19, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τις επενδύσεις στα F16, αλλά και ότι τότε «δεν πλημμύριζαν ούτε καίγονταν στρατόπεδα εθνικής σημασίας», ενώ δεν σημειωνόταν ρεκόρ παραιτήσεων στελεχών και το τουρκικό σεισμογραφικό Barbaros δεν είχε μπει, αντίθετα με το Oruc Reis επί κυβέρνησης ΝΔ.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε ξανά και στο ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο που αφορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και όπως είπε ο πρωθυπουργός δεν απάντησε, όπως και στην υπόθεση του κ. Τσάφου, το οποίο αποτελεί «σοβαρότατο θέμα εκπροσώπησης».

«Για να συζητήσουμε για τα θέματα άμυνας, θα πρέπει να δώσετε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι η πολιτική αυτή συνδέεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας», είπε, συνοψίζοντας και επανέλαβε: «Ισχυρή άμυνα και ασφάλεια της χώρας σημαίνει ισχυρή εξωτερική πολιτική, ισχυρή κοινωνία και ισχυρή οικονομία».

«Ο κ. Μητσοτάκης και στο θέμα της άμυνας εξυπηρετεί επικοινωνιακούς σκοπούς», πρόσθεσε, ενώ όσον αφορά την Ευρώπη, είπε πως οι μόνοι που ωφελούνται είναι κάποια «ολιγοπώλια» που θα συνδεθούν με τις αμυντικές δαπάνες.

«Απαιτείται αλλαγή πολιτικής στη χώρα», τόνισε, κλείνοντας, και ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

