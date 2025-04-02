Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 3 Απριλίου θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Ειδικότερα, στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση & Επιχειρηματικότητα: Η Δυτική Μακεδονία περνάει σε νέα εποχή», στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, που θα πραγματοποιηθεί στον ΑΗΣ Καρδιάς.
