Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ - Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Με μήνυμα που έστειλε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε ομαδική συνομιλία βουλευτών της πράσινης παράταξης γνωστοποιεί την απόφαση του να παραιτηθεί από την έδρα και να την παραδώσει στο κόμμα, με το οποίο εκλέγεται βουλευτής από το 2009, ενώ γνωστοποιεί ότι θα ψηφίσει και το πρόσωπο που θα αποφασίσει η ηγεσία να τον αντικαταστήσει στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στο μήνυμά του:

«Κύριε Πρόεδρε, μετά τη χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

» Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

» Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

» Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου

Σαν κεραυνός έπεσε στα δημοσιογραφικά γραφεία χθες η ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη της απόφασης του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η σχέση των δύο ήταν ταραγμένη το τελευταίο διάστημα και μάλιστα έμπειρα στελέχη υπενθυμίζουν ότι η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μετά τις ευρωεκλογές αποτέλεσε θρυαλλίδα εξελίξεων για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Οι άλλοτε φίλοι, στενοί συνεργάτες και συνοδοιπόροι είχαν ήδη περάσει στην αντίπερα όχθη. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και ο βουλευτής που στην πρώτη νίκη Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποτελούσε το δεξί του χέρι, στις τελευταίες εκλογές στήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα.

Στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια κυκλοφορούσε έντονα ότι η επιλογή του προέδρου να κατεβάσει το ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιο στις εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας τον Βαγγέλη Γιαννακούρα έγινε κόκκινο πανί για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε μετρημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις, στις οποίες όμως έλεγε πάντα την άποψή του για την πορεία του κόμματος και χτυπούσε καμπανάκια προς την ηγεσία.

Στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση στο OPEN την Τετάρτη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε σκληρή κριτική και κάλεσμα στους υποψήφιους προέδρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες: «Όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές πήραν 70% απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη που πήρε 30% την πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη κέρδισε και έγινε πρόεδρος σε μια δημοκρατική διαδικασία αψεγάδιαστη. Πρέπει όμως αυτοί οι υποψήφιοι ως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που τους ψήφισε ο κόσμος να κάτσουν μαζί με τον πρόεδρο και να βρουν ποια είναι η λύση για να κερδίσουμε» είχε τονίσει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Με δηκτικό τρόπο είχε σχολιάσει και τη διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα του.

«Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη, αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα. Η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα» σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική του μέσω των social media στη στάση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο θέμα της Κύπρου αλλά και τα αποθεωτικά προς το πρόσωπο του σχόλια από τον Αδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη που ενόχλησαν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Το παρασκήνιο της διαγραφής

Φαίνεται ότι στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη κέρδισε έδαφος η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήδη από το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο η συζήτηση στην ολομέλεια της Ευρωβουλής για το θέμα των υποκλοπών, την οποία δεν ήθελε να επισκιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με εσωκομματικά ζητήματα έδωσε παράταση λίγων ωρών στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζήτησε με ελάχιστους στενούς συνεργάτες την απόφαση του μετά τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές συμβάσεις και η επίσημη ανακοίνωση για τη διαγραφή του βουλευτή του ήρθε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Πάντως, το τηλέφωνο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν χτύπησε και η ενημέρωσή του ήρθε από την ανακοίνωση και δημοσιογράφους.

Πηγές κοντά στην ηγεσία αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους» αναφέρουν μεταξύ άλλων πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Το γάντι σήκωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που έκανε λόγο για φοβική ηγεσία: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.