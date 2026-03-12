Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του βουλευτή ήρθε άμεσα και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καυστική, καθώς χαρακτήρισε φοβική την ηγεσία της παράταξης:

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί»



Πηγή: skai.gr

