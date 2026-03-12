Λογαριασμός
Η απάντηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη διαγραφή του: «Φοβική η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ»

«Ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια. Αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», τόνισε στην τοποθέτησή του 

Οδυσσέας

Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του βουλευτή ήρθε άμεσα και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καυστική, καθώς χαρακτήρισε φοβική την ηγεσία της παράταξης: 

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί»
 

