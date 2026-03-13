Λογαριασμός
Hurriyet: Η Αθήνα ενεργοποίησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου

«Οι Έλληνες επιχειρούν να αυξήσουν τη στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο», μετέδωσε η τουρκική εφημερίδα - «Πανικός από σειρήνες και εκρήξεις»

πολεμικά

Στο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου αναφέρεται η εφημερίδα Hurriyet στην Τουρκία, η οποία κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ σημειώνει:

«H Ελλάδα με πρόφαση την κρίση του Ιράν ξεκίνησε τα βήματα της περικύκλωσης της Τουρκίας. H Ελλάδα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Eλληνοκυπρίων που το επιθυμούν εδώ και χρόνια. Η Ελλάδα με πρόσχημα την προστασία της Νότιας Κύπρου από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, έστειλε στην Κύπρο 2 φρεγάτες και 4 μαχητικά F-16. H Τουρκία ως απάντηση έστειλε στο νησί 6 μαχητικά F-16 αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα. Ένα άλλο βήμα της Ελλάδας ήταν να στείλει πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε αυτήν την ενέργεια ως καιροσκοπισμό. Η Ελλάδα με τη δικαιολογία της κρίσης ανέλαβε και την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας. Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot αναμένονται να εγκατασταθούν στα σύνορα Ελλάδας- Boυλγαρίας. Όλα αυτά τα βήματα ερμηνεύονται ως προσπάθειες της Ελλάδας να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Αν. Μεσόγειο με αφορμή την κρίση  στη Μέση Ανατολή».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Πανικός στη ΝΑ Τουρκία από τις σειρήνες και τις εκρήξεις στον ουρανό»

Στο μεταξύ, τουρκικά ΜΜΕ μιλούν και για τις σειρήνες που ακούστηκαν σήμερα Παρασκευή στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη γειτονική χώρα, κάνοντας λόγο για «πανικό» από τις σειρήνες και τις εκρήξεις στον ουρανό.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, ήχησαν σειρήνες στις περιοχές Άδανα και Μπάτμαν μετά και τις υποψίες για εκτόξευση και τρίτου πυραύλου προς το Ιντσιρλίκ, ενώ αναμένονται πλέον και επίσημες ανακοινώσεις από Τούρκους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Κύπρος βαλλιστικός πύραυλος
