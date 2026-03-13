Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του κατά του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Ραν ταν Πλαν»

Η αντίδρασή του ήρθε μετά την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, όπου, μεταξύ άλλων, αποδόθηκε στον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι επιτέθηκε στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η στάση του θεωρήθηκε πως «υιοθετούσε πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας», με αποτέλεσμα – όπως υποστηρίχθηκε – να θολώνει το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να εξυπηρετεί την κυβέρνηση, γεγονός που συνοδεύτηκε και από δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.

Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην τον εμπλέκει στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις του κόμματος.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον @Odysseas_ για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο @androulakisnick διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!

Πηγή: skai.gr

