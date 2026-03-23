Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.785.009,44 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο ανάλογων δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων ανά τη χώρα, δρομολογούνται οι παρακάτω δράσεις:

Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του εμβληματικού διατηρητέου Μεγάρου Wix του δήμου Καβάλας, συνολικής επιφάνειας 1.268 τ.μ. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες θερμομόνωσης, εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και τεχνητού φωτισμού με προηγμένα συστήματα, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Επίσης, προβλέπονται εργασίες διαρρύθμισης, ώστε τo κτίριο να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές και να υπηρετεί τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα από ΑμεΑ, όπως και εργασίες συντήρησης διακοσμητικών στοιχείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με την παρέμβαση το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.685.348,64 ευρώ.

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο διατηρητέο συγκρότημα κτηρίων Λόγγου Τουρπάλη, του πρώην κλωστηρίου που θεωρείται η πρώτη βιομηχανία της Νάουσας αλλά και στη Μακεδονία.

Η δράση αφορά στην αντικατάσταση των κουφωμάτων και στην ενεργειακή αναβάθμιση της κεραμοσκεπής, χωρίς να τροποποιείται η μορφή του κτηρίου, των Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση Συστημάτων VRF Inverter, συστήματος αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων και στην εγκατάσταση συστήματος BMS). Με την παρέμβαση το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β+. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.099.660,80 ευρώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων δήμου Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Με την παρέμβαση το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

