Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το «όλον ΠΑΣΟΚ» βρέθηκε χθες στην Αγία Βαρβάρα για να τιμήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η εκδήλωση «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου μοιράστηκαν με το κοινό ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτρέτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας, ενώ ξεχωριστή ήταν η προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού από την καθημερινότητα της οικογένειας με υλικό που είχε τραβήξει από την κοινή τους ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι το αρχείο πρέπει να ψηφιοποιηθεί αλλά η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. «Φαίνεται λεφτά δεν υπάρχουν» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να δημιουργηθεί αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» απέναντι από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλάι στα ονόματα όλων των μεγάλων Ευρωπαίων ηγετών.

«Εδώ λοιπόν είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ' όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η εκδήλωση λίγες ημέρες πριν το Συνέδριο του κόμματος, έδωσε μια εικόνα ενότητας της παράταξης, αφού το παρών έδωσαν ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δημήτρης Μάντζος, η Χριστίνα Σταρακά, η Νάγια Γρηγοράκου, ο Γιώργος Μουλικιώτης, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Χρήστος Κακλαμάνης κ.α

Έκπληξη της βραδιάς η παρουσία του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα υπουργού της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Καταστατικού

Στις 18.00 σήμερα συνεδριάζει η Γραμματεία της Επιτροπής Καταστατικού της ΚΟΕΣ υπό τον Γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Βασικό θέμα της ατζέντας είναι η αλλαγή του καταστατικού ώστε το ΠΑΣΟΚ να κατέβει στις εθνικές εκλογές ως ενιαίο κόμμα, ώστε σε περίπτωση νίκης να μπορεί να εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών.

Φαίνεται ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι θα ξεπεραστούν τα αγκάθια με τις τράπεζες και τις τάσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι συνομιλίες με ΚΙΔΗΣΟ, Ανανεωτική Αριστερά, ΕΔΕΜ και Κινήσεις για τη Σοσιαλδημοκρατία που δείχνουν να συμφωνούν με την κίνηση, με δεδομένο ότι θα παραμείνουν κατοχυρωμένες τάσεις και θα διατηρήσουν όλα τα προνόμια (όπως την ποσόστωση στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής).

Ένα ακόμα από τα θέματα στο τραπέζι είναι η μείωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής με πιθανό σενάριο να αποτελείται από 251 μέλη αντί για 301 που είναι σήμερα.

Το θέμα της σταυροδοσίας για την εκλογή της κεντρικής επιτροπής φαίνεται ότι θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή στο 15% με βάση τον αριθμό των όσων εκλέγονται.

Αύριο το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να βρεθεί στην Κύπρο, ενώ το απόγευμα θα βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη όπου αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

