Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027, η ενεργειακή αναβάθμιση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την Ενεργειακή Επιθεώρηση, τα κτήρια της Σχολής, σήμερα, κατατάσσονται στις Ζ και Ε ενεργειακές κλάσεις.

Καθίσταται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων τόσο στο κτηριακό κέλυφος όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τη δραστική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μετά από τις σχετικές παρεμβάσεις, τα κτήρια αναμένεται να αναβαθμιστούν σε κατηγορίες Β+ και άνω, με ετήσια κατανάλωση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε ποσοστά που ξεπερνούν το 60%.

Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,5 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αποτελεί συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων σε νοσοκομεία όλης της χώρας, που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.