Παπαστεργίου: Σύντομα το Κτηματολόγιο ανεβαίνει στο cloud

Το Κτηματολόγιο θα περάσει σε μία νέα εποχή από το νέο έτος, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και τα δεδομένα θα ανέβουν στο cloud, γεγονός που θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο συνέδριο με θέμα «Το ΤΕΕ στην πρώτη γραμμή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού», που διεξάγεται στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

«Το Κτηματολόγιο κάνει ένα τεράστιο βήμα αυτήν την ώρα», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου και τόνισε: «Τέλος του χρόνου ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και βάζουμε το Κτηματολόγιο σε μία επόμενη εποχή υποδομών. Η εποχή που κρατούσαμε όλοι κάποιες υποδομές σε υπόγεια, σε data rooms, τελείωσε. Το Κτηματολόγιο κάνει αυτήν τη μετάβαση στο cloud. Μέχρι τότε προσπαθούμε -με νύχια και με δόντια- και με τη βοήθεια των ανθρώπων του Κτηματολογίου τις υποδομές μας "πάνω". Η επόμενη ημέρα θα είναι πολύ διαφορετική για τον τεχνικό κόσμο της χώρας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που θα παίξει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην επόμενη εποχή, επισημαίνοντας ότι σήμερα «σαρώνονται δεδομένα σε πολλές Πολεοδομίες», ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμα στοιχεία που θα παρέχουν οι μικροδορυφόροι που εκτοξεύει η χώρα στο διάστημα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα. Το επόμενο στοίχημα είναι πώς όλα αυτά τα δεδομένα θα γίνουν πλούτος», υπογράμμισε ο υπουργός, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει καταθέσει δεύτερη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία.

«Πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε πιο απλές διαδικασίες και δεν είναι μόνο θέμα ψηφιακών υπηρεσιών, είναι και θέμα νομοθεσίας. Γίνεται μεγάλη κουβέντα τελευταία για τις πολεοδομίες. Εγώ πιστεύω ότι οι δήμοι δεν είναι το πρόβλημα, όμως πρέπει σίγουρα να δούμε πώς θα κάνουμε πιο απλές τις διαδικασίες», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

