Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ για «έξυπνες» κάμερες: Δυνατότητα ψηφιακής ένστασης για τις παραβάσεις

Μόλις 12 κάμερες σε λεωφορειολωρίδες και 17 στην Αττική Οδό λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Οι πρώτες από τις 1.388 θα μπουν το καλοκαίρι τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφερόμενος στο κυβερνητικό σχέδιο για την εγκατάσταση καμερών τροχαίας, αστυνόμευσης και ασφάλειας των πολιτών που παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης με τους συναρμόδιους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

«Ο πολίτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του ότι ελέγχεται για παράβαση, προτού του βεβαιωθεί ψηφιακά η κλήση και θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης» σημείωσε.



O Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι με τη σημερινή νομοθεσία καταγράφεται η πινακίδα, αλλά πλέον πάμε να ελέγξουμε και να διορθώσουμε τη νομοθεσία έτσι ώστε να μπορεί να γράψει και τον οδηγό, όχι διπλανά οχήματα, όχι συνοδηγούς, κάτι που ήδη ισχύει στην Ευρώπη, και είναι κρίσιμο να γίνει. Το νομοθετικό θα λυθεί το επόμενο διάστημα, σήμερα δεν προβλέπεται αυτό, αλλά και δεν απαγορεύεται κιόλας, γι’ αυτό σε όλη την Ευρώπη πλέον οι κλήσεις θα έρχονται προσωποποιημένες στον οδηγό.



Ανάδοχοι ιδιώτες θα είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και της συντήρηση των καμερών, ενώ θα πληρώνονται μόνο για αυτές που λειτουργούν, ξεκαθάρισε ο υπουργός.



Πρόκειται ένα ενιαίο λειτουργικό αποτελεσματικό σύστημα που όταν θα γίνεται η παράβαση θα ενημερώνεσαι με μήνυμα στο κινητό ότι ελέγχεσαι. Οι σημερινές καταγράφουν μονό το κόκκινο, οι καινούργιες θα έχουν μια πολύ πιο διευρυμένη δυνατότητα, διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου.



Η κλήση θα πηγαίνει στη θυρίδα του πολίτη, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Ανακοίνωσε ακόμα ότι σε μερικές μέρες, σε πρώτη φάση, θα μπει η ταυτότητα των πυροσβεστών στο wallet, για να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα που θέτουν επιτακτικά οι ένστολοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.