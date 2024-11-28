Μέρα υπεράσπισης - Νέο tiktok από την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τους πολίτες που χάνουν τα σπίτια τους από τους πλειστηριασμούς υπερασπίστηκε στα Δικαστήρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μια απρόσμενη συνάντηση της έφτιαξε τη μέρα.
Μια όμορφη χελωνίτσα, προχωρούσε τον δρόμο της, αγνοώντας τράπεζες και funds. Αντλώντας δύναμη από τον όμορφο κόσμο, η Ζωή δεσμεύεται να μην σταματήσει να αγωνίζεται απέναντι σε όσους προσπαθούν να τον ασχημύνουν.
Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 10 πμ, η αγόρευση της Ζωής στο δικαστήριο για την υπεράσπιση των ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Να είστε όλοι εκεί.
Τόπος: Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 3 αίθουσα 1
@zoekonstant Ημέρα #υπεράσπισης των πολιτών απέναντι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς! Δείτε ποιον είχα συμπαραστάτη😉 @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant
