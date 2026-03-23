Παπασταύρου: Η Ελλάδα φάρος σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη εποχή

Ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε «φάρο σταθερότητας» και ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο CERAWeek 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο Χιούστον για τη συμμετοχή του στην κορυφαία ενεργειακή διοργάνωση, υποστήριξε ότι η Ευρώπη εγκαταλείπει οριστικά την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και στρέφεται σε εναλλακτικές πηγές, με έμφαση στο αμερικανικό LNG και στην ανάπτυξη υποδομών, ενώ ανέδειξε τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου ως μετασχηματιστικού έργου για την περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη στήριξής του από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», στο οποίο συμμετείχαν επίσης η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντίτε Γιούλ-Γιέργκενσεν, ο επικεφαλής παγκόσμιας συμβουλευτικής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της S&P Global Έρικ Έιμπεργκ και ο γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum Οσάμα Μομπάρεζ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η αντίληψη περί «φθηνής» ενέργειας στην Ευρώπη αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς δεν συνοδευόταν από ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει επιστροφή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί το κλείσιμο της εισόδου ρωσικού αερίου μέσω του TurkStream, καθώς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντικατάστασή του από αμερικανικό LNG, μέσω επενδύσεων σε υποδομές και ενίσχυσης της σταθερότητας και συνεργασίας των κρατών του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει τη ρυθμιστική αβεβαιότητα, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο έργο που «επανασχεδιάζει ολόκληρη την περιοχή», σημειώνοντας ότι συμβάλλει στην επανασύνδεση χωρών που ήταν διαχωρισμένες από ιστορικούς και γεωγραφικούς παράγοντες, ενώ επισήμανε τη σύνδεσή του με τον διάδρομο IMEC και την πρωτοβουλία 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, τόνισε ότι η χώρα προχωρά στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις Chevron και ExxonMobil, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να καταστεί παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου παραχώρησε συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικό ενεργειακό μετασχηματισμό, με πάνω από το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές, έναντι 65% από λιγνίτη το 2005. Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ότι η διαφοροποίηση αυτή λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στις αυξήσεις τιμών, αν και μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα την επικείμενη πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο εντός των επόμενων 12 μηνών, ενώ υπενθύμισε ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν από τη Βουλή συμφωνίες με τη Chevron και τη HelleniQ Energy για σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης.

«Η Ελλάδα είναι στην πράξη ένας πυλώνας, αν όχι ένας φάρος, σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα λειτουργεί ως πύλη για το αμερικανικό LNG προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη και ως ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

