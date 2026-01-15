Παπασταύρου: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων της Chevron - HelleniqEnergy

Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των τεσσάρων συμβάσεων που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron–Helleniq Energy, καθώς και την προώθησή τους προς κύρωση στη Βουλή, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Όπως επισήμανε, η διαδικασία εξελίσσεται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την έναρξη γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών μέσα στο 2026.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στα συμπεράσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, όπου τέθηκε στο επίκεντρο μια σημαντική πρωτοβουλία για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα σύνδεσης της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας μετρούν έναν αιώνα ζωής και από το 2022 έχουν αναβαθμιστεί σε στρατηγικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία, ως κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου διεθνώς, στοχεύει έως το 2030 να καλύπτει μέρος των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή η «πράσινη» ενέργεια, όπως είπε, επιδιώκεται να διοχετεύεται προς την Ευρώπη μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαουδικής Αραβίας–Ελλάδας. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές μελέτες, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μέσω του ΑΔΜΗΕ και του σαουδαραβικού National Grid, αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και να προταθεί η ακριβής όδευση του καλωδίου. Με την υλοποίηση του έργου, η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως κόμβος εισόδου στην Ευρώπη τόσο για φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ όσο και για ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Όπως σημείωσε, πέρα από την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, τα οφέλη αφορούν και την αύξηση των δημόσιων εσόδων, εφόσον οι έρευνες υδρογονανθράκων αποδώσουν καρπούς, κάτι που θα μεταφραστεί σε περισσότερους πόρους για την ελληνική κοινωνία.

Σε ερώτηση σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με αφορμή τη συνάντησή του στο Ριάντ με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι ο όμιλος έχει έντονη παρουσία στη Μέση Ανατολή με μεγάλης κλίμακας έργα και εξετάζει την επέκτασή του στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Τέλος, σχολιάζοντας την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τη Novartis, ο υπουργός έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός σκοτεινού κεφαλαίου, κατά το οποίο επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Όπως δήλωσε, στοχοποιήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους, ενώ η απόφαση αυτή αναδεικνύει τη θεσμική ισχύ της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον, τονίζοντας ότι η τοξικότητα και η διχόνοια έχουν ιστορικά οδηγήσει τη χώρα σε αρνητικές εξελίξεις. «Η ενότητα δεν σημαίνει απουσία διαφωνίας», κατέληξε, «αλλά σεβασμό στον πολιτικό αντίπαλο και απόρριψη κάθε προσπάθειας ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής».



