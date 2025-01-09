Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, εξήγησε με ανάρτησή του τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστη στην κηδεία του Κώστα Σημίτη.

Ο κ. Παπανδρέου, που ενημέρωσε ότι βρίσκεται στην Κίνα, συνόδεψε το σχόλιό του στο Facebook με δύο φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται ο ίδιος και ο Κώστας Σημίτης.

«Υποχρεώσεις μου στην Κίνα όπου βρίσκομαι δεν μου επιτρέπουν να επιστρέψω εγκαίρως στην Ελλάδα για να συμμετάσχω» εξηγεί ο κ. Παπανδρέου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπανδρέου:

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον Κώστα Σημίτη, πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δυστυχώς, υποχρεώσεις μου στην Κίνα όπου βρίσκομαι δεν μου επιτρέπουν να επιστρέψω εγκαίρως στην Ελλάδα για να συμμετάσχω στο τελευταίο αντίο.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση».

Πηγή: skai.gr

