Κώστας Σημίτης: Συγκίνηση και «Αθάνατος» στο Α’ Νεκροταφείο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Η Ελλάδα αποχαιρέτισε τον Κώστα Σημίτη. Με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η ταφή του Κώστα Σημίτη, δίπλα στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Α' Νεκροταφείο. Χειροκροτήματα και φωνές «αθάνατος» από πλήθος κόσμου συνόδευαν το καλυμμένο με τη γαλανόλευκη φέρετρο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Μία από τις πιο φορτισμένες συγκινησιακά στιγμές ήταν η εικόνα του επικεφαλής της προσωπικής ασφάλειας του πρώην πρωθυπουργού και ενός εκ των στενότερων συνεργατών του, Θανάση Φιλιππόπουλου να στέκεται όρθιος δίπλα στο φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο κ. Φιλιππόπουλος είχε αποχαιρετήσει τον Κώστα Σημίτη με μία προσωπική ανάρτηση.

Η πομπή κατέφτασε πεζή από τη Μητρόπολη στο Α' Νεκροταφείο. Στρατιωτικές τιμές στον Κώστα Σημίτη απέδωσαν τα τρία αγήματα που βρίσκονται στο Α' Νεκροταφείο, όπως και η φιλαρμονική.



Η ελληνική σημαία με την οποία ήταν καλυμμένο το φέρετρο απομακρύνθηκε για να γίνει η ταφή και παραδόθηκε στην οικογένειά του από αξιωματικούς του στρατού, με τη Δάφνη Σημίτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκινησιακή της φόρτιση.

Συγγενείς, πολιτικοί, φίλοι και απλοί πολίτες αφήνουν αυτή την ώρα λουλούδια στον τάφο του Κώστα Σημίτη

Με απόφαση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού, η σορός του δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Σημειώνεται επίσης ότι την Παρασκευή η οικογένεια Σημίτη επιστρέφει στην Πολιτεία τα αυτοκίνητα και τους αστυνομικούς που φρουρούσαν τον πρώην πρωθυπουργό.

Υψηλοί προσκεκλημένοι

Στην κηδεία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Απόντες από την κηδεία του Κώστα Σημίτη ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να παραστεί λόγω επαγγελματικού ταξιδιού στην Κίνα και ο Αλέξης Τσίπρας που νοσεί από κορωνοϊό. Επίσης, στην κηδεία δεν παρέστησαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής.

