Γερμανία: Οι Μάσκ-ες της αγανάκτησης

Η φρίκη που νιώθουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι για τις ωμές παρεμβάσεις του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ στην εσωτερική ζωή της χώρας είναι σε μεγάλο βαθμό υποκριτική.Θυμός, οργή, αγανάκτηση, φρίκη.

Είναι μερικές μόνο από τις λέξεις που περιγράφουν τις αντιδράσεις πολιτικών και δημοσιογράφων απέναντι στην προσπάθεια του Ίλον Μασκ να παρέμβει στο πολιτικό γίγνεσθαι στην Γερμανία υπέρ της ακροδεξιάς AfD. Μάλιστα με έναν χοντροκομμένο τρόπο, όπως φάνηκε και από την άγνοιά του για βασικές αρχές του πολιτικού συστήματος, για παράδειγμα ότι δεν γνώριζε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής αποτελεί σίγουρα η «φιλική συζήτηση» στην δική του πλατφόρμα Χ με την συμπρόεδρο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και υποψήφια καγκελάριο Αλίς Βάιντελ.

Οι δημοσκοπήσεις τον... δικαιώνουν

Η αναστάτωση πολλών πολιτικών της αντιπάλων μεγαλώνει αυτές τις ημέρες, βλέποντας ότι η έξωθεν ανάμειξη όχι μόνο δεν την ζημιώνει, αλλά για πρώτη φορά έφεραν την ΑfD σε εθνική δημοσκόπηση σε ποσοστό πάνω από 20%.



Προφανώς είναι ένα κακό σύμπτωμα για την κατάσταση μιας δημοκρατίας και μάλιστα μιας ισχυρής χώρας, όπως η Γερμανία το να μοιάζει τόσο ευάλωτη στα τερτίπια ενός βαθύπλουτου, που αποφάσισε να αφήσει τα άλλα του χόμπυ και να ασχοληθεί με την πολιτική. Και οι διαμαρτυρίες για τον λαϊκισμό, που αυτός εκφράζει είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες.



Όμως οι εκπρόσωποι των «παλαιότερων» κομμάτων (όπως επιβάλλει η πολιτική ορθότητα να τα αποκαλούμε) θα έπρεπε να είναι ίσως λίγο πιο προσεκτικοί στις εκδηλώσεις της δημόσιας αναστάτωσής τους, αν όχι αποτροπιασμού. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν δίστασαν στο παρελθόν να εκδηλώσουν δημόσιο θαυμασμό για τα επιτεύγματα του δισεκατομμυριούχου.

Τα απατημένα κόμματα της οικονομίας

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τα κόμματα που αυτοαποκαλούνται «φιλικά» προς την οικονομία, κυρίως δηλαδή για τους Φιλελεύθερους και τους Χριστιανοδημοκράτες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δει συχνά Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινους πολιτικούς, όπως οι σημερινοί καγκελάριος και αντικαγκελάριος, να καμαρώνουν χαμογελαστοί δίπλα σε μεγάλους επιχειρηματίες-επενδυτές, όταν αυτοί έχουν να επαινέσουν την οικονομική πολιτική τους.



Αυτό το είδαμε για παράδειγμα να συμβαίνει πολύ συχνά με τον Πράσινο υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος την τελευταία τριετία αγωνίστηκε πραγματικά για να μπορέσει στον επόμενο προεκλογικό αγώνα να χωρέσει ως εφόδιο στις αποσκευές του τα εύσημα βιομηχάνων και επενδυτών, υποσχόμενος μέχρι και λίγο πριν την διάλυση του συνασπισμού γενναία κίνητρα και επιδοτήσεις, αν και αδιευκρίνιστης προέλευσης εξαιτίας του φρένου χρέους.

Ο λεηλατημένος Λίντνερ

Αυτός που έδειξε να πονάει περισσότερο βεβαίως από την «σφήνα» Μασκ ήταν ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ. Ο αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων ή και «κόμματος της οικονομίας και του επιχειρείν», όπως του αρέσει να αυτοπροσδιορίζεται, λειτουργεί εδώ και καιρό κάπως σαν απατημένος σύζυγος, αφού θεωρούσε σύμμαχό του τον πάμπλουτο, επιτυχημένο, προσηλωμένο στο μέλλον Μασκ.



Δεν πάει πολύς καιρός που τον είχε επικαλεστεί ως πρότυπο, πριν ο τελευταίος εκδηλωθεί δημόσια υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Όταν είδε το δημόσιο φλερτ Μασκ-Βάιντελ αποφάσισε να παρέμβει διαδικτυακά και να γράψει απευθυνόμενος στο... πρότυπό του ότι είναι ο ίδιος ο Φιλελεύθερος πολιτικός που εκπροσωπεί τα λεηλατημένα από άλλους ιδανικά του ιδιοκτήτη των X, Tesla, SpaceX.



Αντίθετα η AfD όπως επεσήμανε τοποθετείται ενάντια στην ελευθερία και στην οικονομία. Και πρότεινε να κάνει αυτός μια διαδικτυακή συζήτηση με τον Μασκ, ο οποίος μέχρι τώρα ωστόσο δεν έχει ασχοληθεί να του απαντήσει. Ετσι εκτός από απατημένος νιώθει τώρα και αγνοημένος.

Ο χαμογελαστός Λάσετ

Αυτοί πάντως που φαίνεται να έχουν θορυβηθεί περισσότερο είναι οι Χριστιανοδημοκράτες. Είναι ο πιο γειτονικός χώρος με την ΑfD και μετά το σοκ της Αυστρίας, όπου οι ομοϊδεάτες του Λαϊκού Κόμματος αποφάσισαν να περάσουν το ποτάμι και να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες με το ακροδεξιό FPÖ, βλέπουν τώρα στις δημοσκοπήσεις να δημιουργείται ένα μικρό ρεύμα μετακίνησης ψηφοφόρων δεξιότερά τους.



Για πρώτη φορά έπεσαν αυτή την εβδομάδα κάτω από το 30%. Ευτυχώς για την CDU αυτή τη φορά ο υποψήφιος καγκελάριος δεν είναι ο ίδιος με εκείνον τέσσερα χρόνια πριν.



Τότε, περίπου ένα μήνα πριν τις κάλπες, τον Αύγουστο του 2021, ο Άρμιν Λάσετ αποφάσισε να συναντήσει τον Μασκ και να φωτογραφηθεί μαζί του σαν δυο παλιοί καλοί φίλοι. Ο Αμερικανός επενδυτής ήταν μάλλον συγκρατημένος στα μετέπειτα σχόλιά του, βαφτίζοντας τον Λάσετ απλώς «συμπαθητικό τύπο». Σήμερα δεν έχει τέτοια λόγια για τον διάδοχο του στο κόμμα Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δεν έχει κρύψει την ενόχλησή του για την όλη υπόθεση, που φαίνεται να του κοστίζει σε ψήφους.

Ο πράος Όλαφ Σολτς

Όχι ότι λείπουν και οι αντίστοιχες φωτογραφίες με τον Όλαφ Σολτς. Ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος πόνταρε πολύ, αλλά ανεπιτυχώς στην προσπάθεια να δημιουργήσει την εικόνα του πολιτικού, που έφερε μεγάλες ξένες επενδύσεις στη χώρα, τον Μάρτιο του 2022 δεν έχασε την ευκαιρία να παραστεί στα εγκαίνια του εργοστασίου της Τesla στο Γκρινχάιντε του Βρανδεμβούργου, το οποίο θεωρείται πυλώνας της εταιρείας στην Ευρώπη, παρά τον αμφιλεγόμενο, λόγω οικολογικών επιπτώσεων, χαρακτήρα του.



Ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, πάντως, αν και έχει δεχτεί και προσωπική επίθεση από τον Μασκ το τελευταίο διάστημα, μοιάζει να είναι εκείνος που αντιμετωπίζει με την παροιμιώδη στωικότητά του τις προσβολές. Προσπάθησε μάλιστα να τις εξηγήσει και ταξικά λέγοντας ότι οι Σοσιαλδημοκράτες είναι μαθημένοι στο να μην αρέσει η πολιτική τους στους πλούσιους. Το αν με αυτή την ερμηνεία μπορεί να γυρίσει υπέρ του τις επιθέσεις, συγκινώντας ένα πιο αριστερό ακροατήριο θα μας το μαρτυρήσουν μόνο οι κάλπες.

