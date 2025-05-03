Άτυπη προπαρασκευαστική σύσκεψη για το θέμα της ασφάλειας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αποφασίστηκε εντός των επόμενων ημερών η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μεταφραστούν σε άμεσες πρωτοβουλίες.

Η λέξη «κλειδί» των παρεμβάσεων-σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- θα είναι «συνέπειες». Τόσο σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο, όσο και σε αστικό, για τους δράστες.

Παράλληλα, θα υπάρχουν συνέπειες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή του νόμου ή αντίστοιχων αποφάσεων.

Επιπλέον, η εφαρμογή των Σχεδίων Ασφαλείας από το σύνολο των Πανεπιστημίων καθίσταται επείγουσα.

Όπως επεσήμαναν κυβερνητικά στελέχη τον δρόμο έχουν δείξει, τόσο οι δεκάδες εκκενώσεις καταλήψεων και οι επιτυχείς επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνέχεια της κατάργησης του ασύλου ανομίας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στα γήπεδα και, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, έχουν υλοποιηθεί σε απόλυτο βαθμό.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

