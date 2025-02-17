Στάση αναμονής, όσον αφορά το μεταναστευτικό μετά την αλλαγή της κατάστασης στη Συρία, τηρεί η ελληνική κυβέρνηση όπως επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στο Thessaloniki Summit που οργανώνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Φόρουμ των Δελφών.

«Μέχρι στιγμής, η πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ, δεν έχει οριστικοποιήσει κάποιες τάσεις στις προσφυγικές ροές και δεν έχουμε έξαρση ροών ούτε τάση επιστροφής προσφύγων» ανέφερε ο κ.Παναγιωτόπουλος ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει παγώσει τη διαδικασία απονομής ασύλου. "Εμείς στην Ελλάδα", συνέχισε, " έχουμε παγώσει την έκδοση αποφάσεων- δεχόμαστε μεν αιτήσεις και διεξάγουμε συνεντεύξεις - αλλά δεν εκδίδονται αποφάσεις γιατί περιμένουμε να παγιωθούν τα νέα δεδομένα" καθώς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης , "η πλειονότητα των Σύρων προσφύγων στην Ελλάδα ζητούσαν άσυλο προβάλλοντας ως βασικό λόγο ότι διώκονται από το καθεστώς 'Ασαντ.»

«Περιμένουμε τα νέα δεδομένα προκειμένου, αν χρειαστεί, να μεταβάλλουμε τη στάση μας αλλά αυτό θα γίνει υπό το Ευρωπαϊκό πρίσμα» είπε ο κ.Παναγιωτόπουλος.

'Αμεσο αντίκτυπο από την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία παρατηρήθηκε στην Κύπρο όπου, όπως είπε από την πλευρά του ο κ.Νικόλας Ιωαννίδης, υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, περίπου 1600 Σύριοι απέσυραν από τον Οκτώβριο το αίτημα ασύλου και περισσότεροι από 1000 έχουν επιστρέψει στη χώρα τους.

«Μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της Συρίας γιατί ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών που έχει υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία, προέρχεται από τη Συρία» τόνισε ο κ.Ιωαννίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κύπρος έχει να αντιμετωπίσει και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία.

Για τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ελλάδα ΄Ομαρ ΄Αμερ Γιουσέφ (Omar Amer Youssef) ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, «η Μέση Ανατολή περνάει δύσκολες στιγμές και θα πρέπει, μέσα από ένα πολιτικό όραμα, να βρεθεί μια δίκαιη λύση ειρήνης για την περιοχή. Η Αίγυπτος φιλοξενεί περίπου 10 εκατομμύρια μετανάστες , πέρσι μόνο δεχθήκαμε πάνω από ένα εκατομμύριο Σουδανούς ενώ συνεχίζουμε τον ρόλο μας να διατηρήσουμε την εκεχειρία στη Γάζα» είπε ο Αιγύπτιος πρέσβης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

