Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη ο κύκλος ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, με την αρχή να γίνεται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, με τη συνάντηση να έχει διάρκεια 50 λεπτών.

«Συζητήσαμε εκτενώς τις ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία αλλά και την ταραχώδη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στον διάλογο με την Τουρκία, αυτός πρέπει να βασίζεται στα ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε υψηλές προσδοκίες που πολλές φορές καλλιεργούνται για εσωτερική κατανάλωση, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης

Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και την Παρασκευή το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ)

Πηγή: skai.gr

