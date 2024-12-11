Β. Κικίλιας στον ΣΚΑΙ 100,3: Μείωση 76,45% σε καμμένα στρέμματα δάσους υψηλής αξίας το 2024

“Στην περίοδο με τις πιο δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 ετών, κάηκαν 27.856 στρέμματα δάσους υψηλής αξίας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της 20ετίας είναι 117.800 στρέμματα. Που σημαίνει ότι φέτος είχαμε μείωση 76,45% σε καμμένα στρέμματα δάσους υψηλής αξίας” δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ ΣΚΑΙ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Αναφερόμενος σε περαιτέρω στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στην εκδήλωση για την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι το 2024 καταγράφηκε συνολικά μείωση των καμένων στρεμμάτων κατά 13,67% σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, με τα 191.000 στρέμματα να αφορούν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, υπολείμματα καλαμιών και καλλιέργειες.

“Έγινε μια εξαιρετική δουλειά διαλειτουργικά: Από την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, την Ελληνική Αστυνομία, το Στρατό, τους δασάρχες και τους ΟΤΑ, με βάση το νέο δόγμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών” επισήμανε ο Υπουργός, σημειώνοντας: “Άρα τα δάση μας τα προστατεύσαμε, την περιουσία των ανθρώπων την προστατεύσαμε, πάνω απ΄ όλα την ανθρώπινη ζωή, και δείξαμε ότι το κράτος όταν θέλει μπορεί να είναι οργανωμένο. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, τα drones και τις έμφορτες περιπολίες εναέριων μέσων. Με τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου από το σύστημα ENGAGE τις δυνάμεις μας και την εξέλιξη των πυρκαγιών, ώστε να κινούμαστε πιο γρήγορα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Επίσης με το 112 για να μπορούμε να πληροφορούμε νωρίς τους συμπολίτες μας και να απομακρύνονται από τον κίνδυνο. Ένα νέο Υπουργείο, το οποίο έχει φτιαχτεί, 2,1 δις ευρώ που έχει δώσει ο Κ. Μητσοτάκης για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και αφορά σε προμήθεια, μεταξύ άλλων, Canadair, μεσαίου τύπου ελικόπτερα, 110 drones, τεχνητή νοημοσύνη και 1200 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία- μετά τη γρήγορη ολοκλήρωση των διαγωνισμών- θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από το 2025. Αυτή είναι σωστή, σοβαρή δουλειά υπέρ του πολίτη και της ασφάλειάς του”.

